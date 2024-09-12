罷工效應！海運附加費喊漲50% 貨櫃三雄將跟進

美東碼頭恐罷工，多家亞系航商採預防性策略，向美國聯邦海事委員會（FMC）報備，計劃於10月1日及10月15日陸續調漲GRI（綜合費率附加費）最高每40呎櫃（FEU）漲4,000美元，以當前運價概算，漲幅將超過50%。

美國國際碼頭工人協會（ILA）勞資協商談判，現行的六年合約將於9月30日屆期，根據國內航商第一線觀察，此次勞方態度強硬，若協商未順利，將於10月1日零時起開始罷工，屆時將引爆海運危機並導致運價大漲。

業內指出，此次搶先向美國FMC報備漲價的航商，並非國內的貨櫃三雄長榮（2603）、陽明 （2609）、萬海（2615）等，不過，若當天確定罷工通過，以亞洲到美西為主的航線都會應聲大漲，也將牽動全球各主力航線運價向上，三雄運價將被迫跟進。

貨櫃輪市場變化

美東碼頭工人協會主席已發布，如果無法獲得工會想要的新協議，10月1日凌晨就開始罷工，美東工會這次態度強硬，上次罷工是1977年，持續44天，目前正在等待資方態度，航運業界傳出，目前看起來談判結果不樂觀，要開始準備後續變化，鼓助貨主在罷工前快點出貨。

雖然市場一直受到罷工陰霾籠罩，然而大陸出口的運量不足，日前公布新運價還是走低，遠東到美西每FEU（40呎櫃）達5,605美元，較前一期下滑535美元，跌幅8.7%；遠東到美東每FEU達7,511美元，較前一期下跌928美元，跌幅達11%，市場都在靜待罷工談判的結果。

貨櫃物流業者表示，亞洲籍的船公司向美國聯邦海事委員會（FMC）報備，據了解業界普遍申請價格為10月1日加收GRI每40呎櫃加收2,000美元，10月15日再加收2,000美元；這是業界事先準備，並非一次會漲足，如果兩次順利調漲成功，美西與美東航線每40呎櫃最高將漲4,000美元，漲幅超過50%。

根據統計上海集裝箱出口（SCFI）運價指數8月跌幅為14%，遠東到東及美西每FEU月跌幅分別為7.8%及11.7%；遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）跌幅都達二成。

不過，如果罷工事件真的發生，運價立即大漲，把8月的跌幅全部吃掉，還可能出現狂漲走勢。

法人分析，現在的運價對於貨櫃輪來說，已經是高運價，即便8月運價走低，長榮、陽明及萬海公布8月營收同步年增115.74%、110.51%及126.45%。美東碼頭勞資談判暫無實質進展，德國碼頭勞資協商持續進行，仍有罷工風險，必須要持續觀察變化及碼頭作業動態審慎應對。