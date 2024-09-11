北屯區14期美和段房市熱 寶輝建設打造百億宜居聚落受矚目

台中市北屯區14期精華地段「美和段」，今年下半年房市大爆發，最新市調指出，從9月開始有寶輝、龍寶、華固（2548）等三大指標豪宅品牌建商接力推案。其中，寶輝建設將一口氣同時推出3案，打造300多戶的百億宜居聚落，備受矚目。

中台灣最大的14期重劃區，以低密度、高綠覆的住宅區為發展核心，擁洲際棒球場、漢神洲際百貨及台中巨蛋等國際級設施，加上成熟的11期崇德商圈提供完整生活機能，自開發之初即為各界焦點。

而美和段緊鄰崇德商圈、823公園，更有被市府譽為最強國小的松強國小落腳於此，整體開發優勢吸引各大建商插旗布局，從9月開始更有寶輝、龍寶、華固三大指標豪宅品牌接力推案。第4季寶輝建設將打造北屯首座國際級最優質宜居聚落，可望以強勁的品牌實力及規劃強度改寫區域格局，一舉一動備受矚目。

住展雜誌發言人陳炳辰表示，美和段緊鄰崇德商圈，又有剛剛好的美感距離，鬧中取靜，加上鄰近公園綠地、明星私校資源豐沛，保值抗跌性極強，自然成為房市寵兒。

台中指標的寶輝、龍寶及台北的華固、國泰等具有強勁品牌實力的開發商，不約而同選擇在此推案，顯見其地段魅力，推案價格更具定錨效果，未來美和段也可望成為14期房市的領頭羊。

其中，寶輝建設繼七期歌劇院豪宅聚落及中科國際總體城區「寶輝VILLAGE」中的成功經驗之後，將再次展現其高端開發的專業實力，計畫在美和段打造北屯最宜居的優質生活聚落。

寶輝此次攜手頂尖國際團隊，建築由美國超高層權威JOHNSON FAIN事務所及日本前三大事務所NIHON SEKKEI（株式會社日本設計）操刀設計，室內公設與莊園景觀特禮聘歐美團隊，以高規格進行總體規劃，致力提升整體城區與鄰里街廓的質感與氛圍。

值得一提的是，寶輝在北屯14期美和段計畫開發的三塊土地近4,000坪，包括「寶輝GREEN PARK」、「寶輝WATER PARK」、「寶輝SKY PARK」都是三面臨路完整街廓，且將同時間動工，無論開發規模、設計強度均是區域標竿。

新案將推出30、45、55坪多元客製化產品，可以滿足不同客層需求，尚未正式公開已獲得市場粉絲熱烈期待，寶輝建設表示，公司不是只思考做單一個案，而是把整體規劃、街道環境都納入考量，期待以嶄新風景來改變城市風貌，同時為區域帶來活力與成長。

進而觀察美和段近期預售推案，甫進場的「華固豐匯」，規劃38至47坪，高樓層傳出有8字頭以上成交，將有機會挑戰14期目前區域新高紀錄。