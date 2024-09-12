連鎖效應／服務加盟 厚植人力資源量能

經濟日報／ 李培芬（社團法人台灣服務業發展協會總顧問）

加盟發展策略可說是連鎖總部的「人財兩得」計畫。對於企業的長期發展而言，「人才」、「資金」好比是兩座大山，不跨越就會被阻擋，如何入山並挖掘寶藏，往往是經營突破的關鍵。

連鎖開店放大經營規模，這是通路地網的布局；網路時代新零售模式虛實融合，又須數位天網的整建；但對商業服務而言，最重要的是經營人網，即顧客基盤的經營，並持續轉化、深化會員（VIP）關係管理，打通人網進而連結天網與地網，這就是新連鎖通路三網合一的經營模式。

許多人對加盟連鎖有所誤解，就連連鎖業本身都會認為加盟較適合小型餐飲業發展，台灣最大連鎖事業是統一超商，在台開店數已達7,000店，其中九成是加盟店，面向亞洲市場則早已突破萬店規模，所以台灣在2021年就已經有了單一品牌萬店規模的連鎖企業。

其實對於服務業而言，加盟連鎖是重要的成長策略。發展連鎖最重要的資源就是人才，其中經營門店的人才，因長期缺工衝擊零售、餐飲，更深刻的是服務業的發展，例如：幼教、美容、汽車保修通路等。

藉由加盟連鎖槓桿創業家精神，扶植內外部創業者，投入產業經營，以下兩個案例供參：

一、綠能產業：為追求淨零碳排的目標，政府大力支持綠能產業發展，「百萬屋頂」影響所及，太陽能建置與維護商，如雨後春筍般設立，但太陽能板不能只有建置，還必須定期清潔維護，雖是專業服務但人才養成不難，重點是人才哪裡來？

透過加盟連鎖模式，扶植維護商形成服務通路，吸引創業生力軍加入綠能產業，可有效解決產業人才荒的問題。

二、保修行業：汽車保養維護原就是重要的民生服務通路，其中更有創新子領域可以發展，例如結合回收再生技術的關鍵零配件再利用，如，汽車冷氣壓縮機。

為符合再生法規，必須要能檢證良率與功率，回收再生技術、流程與檢測設備，都是可加盟授權的專利技術，用以布建產能、做大產值，使外行人也有專業入行的機會。

以上兩個案例，都是透過加盟連鎖模式，開發創業人力資源，用以放大事業規模的實例。

加盟運用的奧妙，絕不只是開店，引進人力資源才是關鍵，從總部出資開店的委託加盟成為連鎖近期發展的話題，就是最好的印證。

創業 太陽能 綠能

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