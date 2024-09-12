行政治理／數位發展部部長黃彥男 推動 AI 分級 控管風險

數位發展部長黃彥男上任後，提出要針對AI產業建立一個生態系，發展主軸包括AI技術、投資新創、培育並招攬國內外人才等，除此之外，他也在先前更進一步提出，《人工智慧基本法》（又稱AI基本法）未來也將在擬定風險分級框架，會針對高、中、低風險，讓不同應用對應到不同的風險要求，預計年底前提出。

掌握產業發展機會

黃彥男是學者出身，自美國馬里蘭大學畢業後，先是任職於AT&T貝爾實驗室，後來返台，陸續待過威達雲端電訊、中央研究院、行政院科技會報辦公室、中華民國電腦學會等，專精於電機、資通訊領域。

上任之際黃彥男就已經構思好未來的台灣數位發展，在廣大的數位領域之中，接下來要開始蓬勃發展的AI產業，黃彥男也已經構思好心中藍圖。他認為，近兩年相當熱門的生成式AI領域，將會是數發部接下來的施政重點之一。

恰逢近日美商超微（AMD）剛宣布要在台灣設立兩處研發中心，分別為台南與高雄，再加上先前輝達（NVIDIA）也提出要在台灣設置第二座研發中心，顯示出台灣已經成為國際AI大廠的兵家必爭之地。

黃彥男提出，AI產業持續發展的當下，台灣應該積極掌握這一波機會，站穩腳步，台灣一直以來的產業經濟發展策略，大多圍繞在傳統製造業，也偏向硬體多一些，但在軟體、應用方面的投入就相對不足，未來數發部的重責大任將是協助產業數位轉型，其中就包括AI相關產業發展。

數發部已與國發會已達成共識，黃彥男表示，國發會允諾將會給予百億基金預算，將會由數發部負責決定投資的團隊，未來新創團隊之後可以視需要，來申請補助或是投資，除了扶植國內企業，更要吸引國外企業來台投資，或是設置基地，並引進相關人才。

除了在資金面的協助，法規面也須完備，國科會先前已經預告的AI基本法，預計今年10月就能送到行政院，並且力拚在下個立法院會期審議並三讀。

實現七大基本原則

黃彥男指出，草案強調隱私保護及人權，共有七大基本原則，包含：永續發展、人類自主、隱私保護、資安與安全、透明可解釋、公平不歧視及問責。四大推動重點則是，創新合作及人才培育、風險管理及應用負責、權益保障及資料利用、法規調適及業務檢視。

黃彥男表示，因應「 人工智慧基本法 」草案，數發部將據此推動人工智慧風險分級框架，也將推動AI評測體系架構與制度，建立我國公平、可靠的AI產品與系統評測機制，將陸續成立驗證機構、測試實驗室，提供AI評測與驗證服務，健全我國AI評測制度與可信任AI環境發展。

此外，黃彥男說，數發部將據此擬定風險分級框架，會針對高、中、低風險，讓不同應用對應到不同的風險要求，並經過檢驗，預計年底前提出。