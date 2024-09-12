瑪格麗特談品牌與領導／跨世代人性溝通

「老師，我已經創業快七年了，雖然創業時大家有建立共識，但在組織擴大之際，好像共識慢慢散掉了，不知道是不是因為不同世代的人一起工作所造成的問題」。一個年輕企業老闆，自信中帶點不安，想要積極卻又帶著謹慎，一口氣問完了感覺是他已琢磨了很久的問題。

「其實你提到了企業經營最重要的議題，就是不同世代要如何建立並維持共識」，我笑笑地看著他。

很多企業老闆會想盡快讓生意成長或提高獲利，但事實上，願意花心思在團隊身上，透過內部願景找出互動模式，進而建立共識，活出企業價值，才是讓生意成長的加速器。

「你剛剛談到這幾年雖然公司有成長，但不確定是不是組織擴大的同時，有不同的世代一起參與，所以共識慢慢就散掉了，雖然是同一個議題，但是有兩個切點。第一，表示這個共識並沒有被買單，也就是沒有建立起「集體的相信」，不然離職的比例應該不會太高。」

所謂的共識，就是對相同的人也必須不斷地溝通，提醒和確認。想一想，我們答應自己的事都會忘記，比如吃健康的食物、要定時運動等，都要不斷地提醒，確認行動落實，一直到建立成習慣才能持續。何況是公司的願景、價值觀或是成長目標。

「但你已經有清楚的願景和想要建立共識的渴望，這已經踏出成功的第一步，只要能定時的溝通、檢視落實程度，形成公司的文化與價值觀，並且讓獎懲能和願景、文化或價值觀連結，持續走下去，共識一定會建構起來。」

「但『溝通』不是一直說同樣的話，這反而會讓人反感或忽略。我的經驗是在公司大會的時候，用影片以說故事的方式當成開始的『儀式』，分享落實公司願景，價值觀的實際案例。此外，人來人往不是問題，時間長久也不是問題，有沒有持續的溝通，具體落實才是共識能否活在每一個人心中與行動中的關鍵。」

「第二，世代肯定是有差異的，因為成長的背景完全不同。 現在的年輕人看動漫，韓劇，聽YOASOBI，跟我們以前看瓊瑤電影，聽蔡琴民歌，是完全不同的兩個世界，但這裡面所談到的勇氣，愛，追逐夢想卻是一致的，在奧運的舞台上，看到我們的國旗，聽到自己的國歌，那個感動也是一樣的。」

活在霧卡（VUCA）的時代，全球資訊過多，連結過密，讓這個「世界太複雜」，所以我們「要更簡單」，「太多的不確定」，所以我們「要更一致」。就好像你同樣的產品不能因為在不同的國家賣，就換顏色換包裝或訂價，消費者只會因為模糊不理解而忽略之，最後就會放棄對你的興趣。

這個的解法最重要是「人性溝通，溝通人性」，「人性」是最重要的核心，任何一個人，不管在什麼位階、年齡、情境，都需要「被理解，被支持」。

針對內部不同的世代，我們要以「人性」為核心，用他們可以理解的語言、可以接受的方式，傳遞公司存在的價值與意義，建立起對公司的認知與認同。

想要了解同仁的「渴望」，真誠的「聆聽」同仁的疑惑，實質的「行動」支持同仁的努力，「持續一致性」的溝通你對企業的「相信」，這都會支撐著你和同仁建立起彼此的信任與共識，朝著目標願景前進。

沒有「員工的信任」就不可能有顧客的信任，沒有「員工的共識」就一定不可能有顧客的共識。領導人就是這個信任的火種，共識就是那一支支火炬，不斷持續的溝通，真誠聆聽，建立起你相信、員工也買單的信念，才能讓這個火炬生生不息，照亮所有和你連結到的顧客，讓生意百倍成長，百年傳承。