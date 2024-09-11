房市五年多頭嘗甜頭 建商與房仲「野蠻成長」、6月家數雙創新高

疫情後五年大多頭，不動產產業家數創歷史新高；據內政部資料顯示，6月不動產開發與經營業家數分別達1萬8,909家、2萬8,965家，創歷史新高。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，疫情後房市進入長達五年的大多頭，致使相關產業規模急速擴張，惟近期受限於全球政經局勢不穩等利空，加上政府打炒房態勢不明，房市發展前景難估，致使建商、房仲業擴張趨勢漸緩。

據內政部統計，6月不動產開發與經營業家數分別達1萬8,909家、2萬8,965家，創歷史新高；賴志昶表示，自疫情後房市進入長達5年的大多頭，至今餘溫仍在，致使相關產業規模急速擴張，若比較2020年6月與2024年6月同期，不動產開發、經營業家數急速上升，五年來成長分別達17.8%、22.1%，家數擴張驚人程度不言可喻。

不過觀察統計資料發現，兩大不動產業者今年數據與去年同期相比，家數成長幅度僅2.8%、3.2%，前者為五年來次低，後者則創五年來增加幅度最低紀錄；賴志昶認為，不動產開發業受限於土建融限縮等消息，建商購地囤貨受阻，加上工料雙漲等議題難解，日益高漲的營建成本，也讓過去炙熱的開發市場逐漸熄火。

至於不動產經營業方面，6月雖尚未傳出貸款排隊等消息，但政府自今年3月升息、6月推出「二房限貸令2.0」並升存準率，打房態勢明顯，致使業者放慢擴張速度。