雙劍值5億！大宇資轉讓《軒轅劍》、《仙劍》IP 兩大買家曝光

老牌遊戲廠大宇資訊今（11）日召開重大訊息記者會，會上宣布，董事會已決議通過，確認處置《軒轅劍》全球智慧財產權及《仙劍奇俠傳》全球除中國大陸以外智慧財產權。公司指出，《軒轅劍》全球IP擬轉讓予歡動（香港）科技有限公司，交易金額為1045萬美元，約新台幣約3億多元；《仙劍奇俠傳》全球除中國大陸以外IP交易對象為中手游集團（CMGE）100%持股子公司，交易金額為人民幣1830萬元與中手遊公司新發行普通股股份3800萬股，總價合計近新台幣2億元。

大宇資訊有許多膾炙人口的遊戲，包括《仙劍奇俠傳》、《軒轅劍》、《大富翁》系列，是所有「骨灰級」玩家的共同記憶。公司指出，大宇資訊自今年以來營收穩步成長，第一季合併營收為13.16億元，較去年同期成長約133%，稅後淨利0.16億元，較去年同期及上季呈現轉虧為盈；第二季合併營收和去年同期相比表現優異，毛利率升到38%，上半年營收較去年同期成長逾6成。

公司指出，遊戲本業上，自研遊戲走向精品化，以文創能量為底蘊，劇情縝密細緻，今年5月改編電影恐怖遊戲《女鬼橋二 釋魂路》上市，3個月內賣破10萬套佳績。遊戲代理與發行，和日本大廠攜手，從去年底《我想成為影之強者！Master of Garden》廣受玩家歡迎。

今年上旬以《洶湧海豚》開紅盤，研發與代理雙管齊下為營收添柴火。遊戲營運部份，首季收入比去年同期成長超過5成，第二季收入更來到1.5億元，遊戲實績見效，加上費用控制得宜，虧損收斂，致本業營收毛利持續上揚。