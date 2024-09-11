高鐵斥資14億元 採買軌道暨核心機電系統統包工程
高鐵左營基地增建第二車輛檢驗修理廠，11日公告斥資台幣14.92億元，採買軌道暨核心機電系統統包工程。
高鐵今天公告，左營基地增建第二車輛檢驗修理廠-軌道暨核心機電系統統包工程採購案，採購金額日幣56.85億元，折算新台幣14.92億元，向Mitsubishi Heavy進行採購。
台灣高鐵公司（2633）為配合新世代列車將於2026年起陸續運抵台灣，於左營基地規劃新建「第二車輛檢修廠」，今年初已經動土，預計工期43個月，啟用後將可擴大維修量能並增加駐車空間，以因應台灣高鐵長期之營運需求。
左營基地「第二車輛檢修廠」的動土，不僅象徵台灣高鐵在迎接新世代列車的準備工作上，又向前邁進一大步，更代表台灣高鐵未來將繼續提供旅客更加安全、舒適、便捷的旅運服務，「第二車輛檢修廠」完工後，將是台灣高鐵公司第一個擁有綠建築認證的基地。
台灣高鐵左營基地「第二車輛檢修廠」全長350公尺、寬42.1公尺、高度24公尺，總面積達2.4萬平方公尺，配置有6股檢修軌，廠區依據2023年最新頒布的耐震技術規範並採用鋼結構系統設計，建置完成後除可增加列車駐車空間外，並可執行未來全車隊列車所需之日檢、月檢與車輛清洗作業。台灣高鐵列車維修能量上限未來也將從現行約38組提升至47組，最大駐車組數則由現行44組擴增至50組，不僅同步滿足未來車隊規模擴增所增加之維修及駐車需求，更能提供旅客更加安全、優質的旅運服務。
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