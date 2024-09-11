大宇資處分《軒轅劍》及《仙劍奇俠傳》IP 有望貢獻半個股本獲利

大宇資訊（6111）11日董事會決議通過，確認處置《軒轅劍》全球智慧財產權，及《仙劍奇俠傳》中國大陸以外地區（含台灣）智慧財產權之交易對象及金額等相關事宜。

公司表示，《軒轅劍》全球IP擬轉讓予歡動（香港）科技有限公司，交易金額為1,045萬美元，合台幣約3億餘元；《仙劍奇俠傳》中國大陸之外地區IP交易對象為中手游集團（CMGE）100%持股子公司，交易金額為1,830萬港幣與中手遊公司新普通股股份3,800萬股，總價約台幣2億餘元，合計兩筆交易獲利約5億餘元，約當貢獻大宇資半個股本，預計第4季認列。

大宇資表示，公司近年積極布局多角化經營，目前集團內各公司深耕各自專業領域，表現亮眼，貢獻整體營收成長，能顯見逐季優化的趨勢。

遊戲本業上，自研遊戲走向精品化，以文創能量為底蘊，劇情縝密細緻，今年5月改編電影恐怖遊戲《女鬼橋二 釋魂路》上市，3個月內賣破10萬套佳績；而遊戲代理與發行，和日本大廠攜手，從去年底《我想成為影之強者！Master of Garden》廣受玩家歡迎，奠定碁石。今年上旬，再接再厲，以《洶湧海豚》開紅盤，研發與代理雙管齊下，為營收添柴火。

遊戲營運部份，第1季收入比去年同期成長超過五成，第2季收入更來到1.5億元，遊戲實績見效，加上費用控制得宜，虧損收斂，致本業營收毛利持續上揚。下半年亮點，自研遊戲，將推出改編同名電影恐怖遊戲大作《咒》；另外代理遊戲《2.5次元的誘惑（理理沙）天使們的舞台》攻台港澳市場，事前預約人數近百萬，上市首日即衝上雙平台排行榜第一名，可望為下半年度添動能，足以可見近期重新調整市場策略奏效，穩步朝公司長期策略發展目標邁進，同時放眼全球戰略布局規劃，此次處置案再為大宇資訊注入補給動能，將資源做最大發揮。