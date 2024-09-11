裕隆集團自主品牌LUXGEN 用行動為帕運選手加油打氣

迎接台灣帕運勇士們凱旋歸國，裕隆集團（2201）「愛的里程數」計畫在執行長嚴陳莉蓮支持下，攜手旗下自主品牌LUXGEN，以國產自主研發車型，貼心安排總計6輛純電休旅n⁷ 和國產福祉車V7共同組成迎賓車隊，提供安心、舒適、便利的行車體驗，給予選手們最尊榮的禮遇，向他們的不凡成就致敬。

今年帕運台灣13位選手取得3銀2銅，締造近4屆帕運的最佳成績。總統賴清德於11日在總統府接見2024巴黎帕運代表團全體隊職員，盛大歡迎所有參與巴黎帕運的選手、教練、後勤團隊和裁判等團隊成員，總統親自向每一位選手致意，感謝他們始終堅持永不放棄的拚戰精神，讓全世界再次看見台灣人不屈不撓的堅毅與韌性。

裕隆集團「愛的里程數」公益計畫投入集團汽車價值鏈資源，為台灣在地打造車輛移動永續創新模式，持續升級綠色及共善交通行動，為未來高齡化社會、台灣偏鄉交通尋找用車的解方，自2019年啟動「捐一台車到捐一里路」創新移動服務，已服務超過7萬人次，移動里程數超過150萬公里，相當環台超過1,254圈。

今日在總統府接見巴黎帕運代表團的迎賓車隊，特別邀請裕隆集團公益策略夥伴、長期投入中高齡女性二度就業的「台灣微光行動協會」合作，協助提供職業駕駛，共同歡迎帕運勇士們凱旋歸國。

全新世代n⁷ 純電休旅及V7在本次活動中共同肩負迎接帕運英雄榮耀凱旋的重任，車隊特別安排展現台灣ICT產業結合智慧電動車的「台系車」LUXGEN n⁷ 來接送帕奧英雄進場，乘坐於寬敞車室空間的帕運英雄們，能享受到最舒適寧靜的移動體驗，以台灣消費者使用需求出發的自主品牌LUXGEN，與在賽場上發光發熱的台灣英雄們相互映輝。