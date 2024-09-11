台灣智慧農業週登場 農業部期新科技保產能品質

「第9屆台灣智慧農業週」暨「第10屆台灣國際海洋暨漁業產業展」今起3天展出，農業部規畫多面向參展，部長陳駿季表示，透過發展智慧農業，可確保農業產能及品質。

「第9屆台灣智慧農業週」暨「第10屆台灣國際海洋暨漁業產業展」11到13日在台北南港展覽館1館舉行。陳駿季致詞時並說，農業部除了改善漁港、整建批發市場等設備，面對遠洋漁業資源日漸匱乏下，未來也能透過智慧科技，兼顧漁業的永續發展。

農業部農業科技司指出，這次農業部除指導工業技術研究院設置「智慧農機館」與「電動農機館」，展示省工省力、節能減碳與平價優質的智電型農機。

農業部農糧署也跟農業機械化研究發展中心合作，示範農機操作技巧，並透過曳引機實車模擬器，提供虛擬實境操作體驗。

冷鏈技術區方面，農業部與農業科技研究院合作設置「農產品冷鏈技術館」，羅列外銷作物，包含番石榴、鳳梨及小果番茄的冷鏈技術研發成果。

畜牧展區部分，由畜產試驗所與中央畜產會透過AR畜舍巡檢機器人及乳牛3D影像視覺量測技術，展示牧場創新輔助工具。

漁業部分，則有漁業署與養殖漁業發展協會集合8個來自台灣各地的漁業青年聯誼會，展示輔導漁業青年成效。

農業部也從民國106年起推動智慧農業計畫，並將研究成果技術授權業者運用，農業科技司說，這次以設置「智慧農業館」參展，精選8家經過「智慧農業科技服務機構能量登錄」機制評選的科技服務業者，展示「物聯網設備建置」、「雲端運銷管理」到「場域整合」等不同面向的服務，媒合創新農業解決方案。

同時邀請12家運用「雲市集農業館」平台數位工具及執行業界參與計畫的農友、農企業，展示數位轉型成果。

另外，還有國際研討會與研究成果分享會展開，包含「智慧農業國際研討會」、「智慧農業-農糧產銷智動化成果發表研討會」、「共譜生命樂章-3R替代科學應用發展論壇」、「第四屆動物精準營養國際論壇」，以及農業部水產試驗所辦理「『蚵』班出身、真正『蠔』—成果分享會」，發表牡蠣產業現況、單體養殖技術及蚵殼循環應用。