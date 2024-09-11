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晶華推全新婚宴專案！搶攻30桌主流市場 拚業績成長二成

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
晶華提供喜愛戶外證婚的新人，可加購五樓花園套房的證婚儀式，在寬敞的露臺上俯瞰14、15號公園的綠意，置身浪漫的戶外證婚亭。圖／晶華提供
晶華提供喜愛戶外證婚的新人，可加購五樓花園套房的證婚儀式，在寬敞的露臺上俯瞰14、15號公園的綠意，置身浪漫的戶外證婚亭。圖／晶華提供

晶華（2707）11日宣布2025年台北晶華全新婚宴專案，首度公開全新的軟硬體服務，以「全面升級標配、另行加贈選配」的模式，主打五大亮點，維持現有29,800元起的桌價，目標成為五星級酒店、30桌婚宴場地的首選。晶華表示，透過5G投影技術的導入，預估可帶動婚宴業績成長10~20%。

婚宴市場百家爭鳴，每年9月更是業者使出渾身解數、爭取明年訂單的關鍵時刻。晶華表示，少子化的議題逐漸在婚宴市場發酵，舉辦婚宴的場地選擇增加、但婚宴場次卻相對減少，精緻高價、體驗非凡的婚宴成為五星級酒店專攻的利基市場。

以台北晶華酒店為例，2023年的婚宴桌數規模落在20至30桌之間，場次雖然較疫情前減少了10%、但每場婚宴的平均消費卻成長了15%，表示新人願意付出較高的人均預算、打造自己屬意的婚宴。

鎖定趨勢與參考過往經驗，晶華決定在2025年加碼提升專案的服務、菜色、及周邊禮遇，主打30桌的首選場地，贈送光雕佈景、強調ESG環保概念，並將知名粵菜餐廳晶華軒的主廚推薦大菜列入婚宴菜單選項，升級甜點以及迎賓酒會，同時連結與晶華共構的麗晶精品購物券以及獨家法國甜品品牌和晶華國際酒店集團旗下各酒店的蜜月行程，提供獨一無二的婚宴服務。

台北晶華2025年全新婚宴專案共有五大亮點，包括免費贈送全台唯一、270度夢幻光雕投影佈景，提供OAD餐飲評鑑、全台第一中餐廳—晶華軒菜色選單、紐約貴婦蛋糕Lady M甜點和「漫步雲端調酒吧」，另會依桌數致贈新人內含鑽石婚戒、喜餅等精品購物金的「麗晶精品婚禮卡」，還有法國傳奇甜品Pierre Heme閨密探房禮，以及國外麗晶、國內晶英蜜月行程安排。

婚禮 少子化 晶華

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