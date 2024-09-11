遠雄砸8.7億買台中北屯土地 10月將開案

遠雄（5522）11日公告，以8.7億元取得台中市北屯區土地，土地面積約620.57坪，換算每坪土地單價約140萬元，交易人為4位自然人。遠雄建設副總經理謝清林指出，此次取得的土地原先是合建案，後來地主釋出土地，變成直接開發模式，合計先前公司持有的土地，整塊基地面積達約1311坪，預計下個月將開案。

遠雄指出，該塊基地為台中市北屯區碧柳段9地號，鄰近捷運北屯機廠、Costco北屯店，地理位址相當方便，包括先前公司持有的土地，合計整塊基地面積達1311坪，目前已經拿到建照且動工中，案名尚未定案，但規劃興建地15層、地下五層之建築，總銷約50億元左右，預計10月就會開案，2027年第3季可拿到使照。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰指出，北屯區之於台中市有面積、話題、機能等效益，今年迄今也為建商在台中市購置土地量體之冠，包括大華、華固、新美齊都見出手，熱點包括14期、機捷及4期，此次遠雄購置地段也屬意熱區，若輔以先前新美齊傳出價位，可說讓機捷土地單價都往單坪150萬元邁進。目前整體北屯區的新案平均單價則在5字頭，也已有高價攀上8字頭，不過由於地段不同，兼之房市走弱，應以區域行情為依歸。

遠雄集團近年積極全台布局，且推案主戰場更集中火力在台中，陸續插旗七期、水湳、單元八、G0 機捷特區、14期等，遠雄指出，台中產業園區引資加碼，科技走廊帶動人口紅利持續升溫下，看好未來台中發展，將持續購入北屯、南屯、西屯等區精華地段，秉持遠雄擅長規劃均質宜居好入手產品的初衷，滿足客戶住的需求，追求獲利最大化。