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出國潮衝擊 新光三越：上半年業績不如預期但仍有成長

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
圖左為新光三越總經理吳昕陽、右為新光三越執行副總吳昕昌。記者林海／攝影
圖左為新光三越總經理吳昕陽、右為新光三越執行副總吳昕昌。記者林海／攝影

百貨龍頭新光三越總經理吳昕陽表示，今年在景氣不佳、民眾出國潮的影響，實體商場受到一定程度的衝擊，整體產業也是幾乎零成長的狀態，因此上半年業績沒有達到預期，但仍有1.7%的成長，還算可以接受。

吳昕陽表示，今年出國的人潮仍不少，加上日幣在匯率上有優勢，因此國際精品、日系品牌業績受到影響，今年希望挑戰業績破1000億元的目標，還是要看周年慶的表現，希望透過商品、價格的優勢吸引消費者上門。

吳昕陽也說，未來要加強的三大課題，包含ESG、數據變現以及AI的應用，其中在ESG方面，要讓顧客在百貨的食安、公安、資訊安全上都做到最好，對客人、廠商來說，新光三越都是可以最值得信賴的平台。

此外，新光三越在減碳上也花了很多心力，吳昕陽指出，今年對商場最大的壓力就是電費，全年增加了約17%的費用，但在使用的度數上也減少了1.5%。

對於展店布局，吳昕陽表示，位於台南的南山廣場已經在招商中，會依照計畫在明年投入營運，也會與台南現有的2家店做出區隔，更強調流行、年輕化與娛樂體驗。

AI ESG 周年慶 新光三越

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