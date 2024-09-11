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全盈+PAY聯手104企業大師 推人資管理與電支薪轉雙服務

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

全家（5903）便利商店旗下全盈+PAY「電支薪轉」服務上線一年，有逾30家連鎖品牌加盟門市及獨立商戶使用全盈+PAY薪資代發服務。今天宣布聯手一零四資訊（3130）旗下104企業大師雲端人資管理系統，幫助小微型企業提高人資管理效率、減輕人事繁瑣作業，兼具「企業薪轉」與「人事整合」兩大服務，企業員工更可運用全盈+PAY電支帳戶進行股票、基金申購扣款的「資金理財」。

因應數位轉型趨勢，多數企業正面臨數位化的挑戰，人事智能管理是許多小微型企業轉型遇到的第一道關卡。全盈+PAY去年推出的「電支薪轉」服務，鎖定零售及小型餐飲業等派遣型業態企業，即是因應小微型企業時常因員工人數低於銀行薪轉戶申請門檻而衍生的創新服務，直接解決小微型企業薪轉撥薪痛點。

全盈支付總經理劉美玲表示，數位浪潮帶動電子支付產業迅速發展，113年台灣電子支付使用人數年增20%，經營重點也從擴大用戶規模轉向深度會員經營和建構支付生態圈。劉美玲強調，獨特、具市場差異的數位金融服務是各家電子支付搶攻的關鍵戰場，為有效提高競爭優勢及用戶黏著度，全盈+PAY發揮金融影響力，打造獨家或創新多元金融商品與服務，並且透過電子支付代發薪資，觸及拓展薪轉戶的小微型企業，並結合投資平台，活化電子支付金流，開創互利、多贏金融生態圈。

薪資 電子支付

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