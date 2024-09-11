遠傳助攻 中油電動機車換電服務進駐台南

台灣中油11日舉行發表會，以自身煉製專業研發「軟碳」先進儲能技術，以及遠傳資通訊技術結合電信本業專長，於台南市共22處建置啟用電動機車換電服務。

經濟部主任秘書莊銘池、台南市長黃偉哲、台灣中油董事長李順欽、遠傳（4904）總經理井琪、三陽機車董事長吳清源出席台灣中油記者會，共同見證運具電動化及無碳化的重要里程碑。

遠傳總經理井琪表示，中油長年以提供高品質油品深受國人信賴，同時肩負多項國家任務；在淨零轉型趨勢下，中油以自身煉製專業投入儲能技術，積極轉型，與遠傳以電信本業延伸，開發「遠傳大人物（大數據、人工智慧、物聯網）」解決方案的轉型理念可說是不謀而合。

井琪指出，遠傳五年前就與中油合作，打造全台首座智慧綠能示範加油站，如今雙方將解決方案再進化，由遠傳開發的服務平台，支援電動機車換電站於台南各處落地商轉，並負責後續軟硬體的全時維運，以科技力共同朝國家淨零目標邁進。

中油董事長李順欽表示，中油身為能源產業龍頭，並持續致力於綠能轉型，積極投入將油品煉製過程中產生之燃料轉型為高值精碳材料，以接軌乾淨能源時代。此次推出的電動機車換電服務，電池即採用中油研發之先進儲能「軟碳」材料，高穩定性可助電池快速充放電，20分鐘即可充電超過80%，大幅領先市面上電動機車電池充電速度，並具備高安全性、快充下維持長壽命等特性；透過「車電分離」的商業模式，加上台南市政府的支持，與眾多優秀夥伴的攜手合作，有信心將能快速推廣。

遠傳協助中油打造的電動機車換電服務平台，具快速導入、高相容、彈性擴充等特性，並開發中油換電專屬App，提供地圖尋站、換電站查詢、預約功能、點數回饋機制，提升使用者體驗。22處營運站點包括中油直營加油站、台南市政府、熱區停車場、三陽機車門市等。

遠傳近年累積豐富的充電樁建置與維運經驗，已有數百支充電樁的建置實績，並提供7x24全天候維運服務，包括台中市155個公有停車場、306支充電樁，是全台單一縣市最多公有停車場充電樁建置及維運，以及為新竹市公有停車場增設226支，並參與電動巴士充電站規劃設計；遠傳將持續投入電動車及綠能產業生態圈的發展，引領產業共同實現台灣2050淨零目標。