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新穎生醫檢測試劑獲星國上市許可 東協市場再下一城

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

新穎生醫（6810）11日公告，自主開發的創新檢測試劑DNlite-IVD103正式取得新加坡衛生科學局（Health Sciences Authority，簡稱HSA）的查驗登記許可證，適應症為預測二型糖尿病患的腎病變（DKD）風險評估。

新穎生醫董事長曾錙翎表示，新加坡因糖尿病引發慢性腎衰竭比率高居全球之冠，加上新加坡政府在推動與採用創新醫療照護方面為東協國家的領航者，而DNlite-IVD103繼獲准於馬來西亞、泰國、越南、印尼上市後，本次再取得新加坡上市許可，對加速進軍東協市場具有正向指標意義。

根據統計，新加坡是糖尿病盛行率最高的發達國家之一，平均每九人中就有一位是糖尿病患，且末期腎病變（ERSD）來自DKD引起的比例高達7成，堪稱全球之首。隨著人口的老齡化，糖尿病發病率升高，晚期慢性腎病發病率有增無減，對個人和整個社會都會是不小的醫療負擔。

新加坡國立大學蘇瑞福公共衛生學院曾發布一項研究預測，2050年新加坡的成人糖尿病患數將達到100萬人（較2021年成長逾40%），一年的經濟成本高達18.67億美元，是不可輕忽的沉重負擔。因此，新加坡也是全球最積極投入糖尿病與慢性腎病管理與照護的國家之一，自2016年起由政府帶頭向糖尿病宣戰，啟動一系列防治與健康計畫，不僅是全球第一個禁止超高含糖包裝飲料打廣告的國家，最新措施是強制所有當地販售的包裝飲料貼上營養分級標籤，致力減少民眾的糖份攝取量。

曾錙翎進一步表示，有鑑於新加坡末期腎病個案數將因為糖尿病發生率提高而持續攀升，當地醫界甚至以「新加坡正面臨一場糖尿病引發的慢性腎病海嘯（CKD Tsunami）」來比喻，顯見對糖尿病腎病共照管理與預防的重視，這將是DNlite-IVD103拓展當地市場的機會，接下來將積極開發與布建行銷通路，並希望透過經銷商協助逐步進入政府的健保補助系統，將DNlite-IVD103導入成為醫療教學指引，甚至成為常規的檢驗項目。此外，也將繼續爭取DNlite-IVD103在其他東協國家的法規認證，擴大與深化東協市場布局。

新加坡 東協 糖尿病

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