法蘭克福汽車零配件展 台廠參展首日敲定大單

法蘭克福汽車零配件展商機上看百億元以上，尤其今年車電市場看好前景更加樂觀，包括微星（2377）、神達（3706）、富智康、融程（3416）、倫飛（2364）、慧鵬等都是首次參展。另外車王電（1533）、虎山、巨輪、東陽（1319）、堤維西（1522）、帝寶（6605）參展廠商看好今年大型車廠的一階供應商需求強勁，可望創造更大的機會，並有部分參展廠商在參展首日即敲定大單。

龍頭汽車零組件廠東陽公司前進法蘭克福參展。汽車零組件龍頭大廠東陽公司指出，由於疫情期間法蘭克福汽配件展停辦，解封後第一年許多廠商並未參與，今年可以說是六年來規模最大的汽配件展，一般認為今年看展的客戶人數將會最多，市場規模將遠超過以往。法蘭克福展主要是針對歐洲、中東與南美洲的市場需求，透過和客戶的直接接觸，可望進一步擴大業務規模。

以汽車鏡頭為主要產品的虎山也在展覽中接獲客戶的相關需求。業者指出，由於電動車、相關的車用電子配件發展快速，今年法蘭克福汽配件展多了一個車用電子館，車用電子更成為今年的新商機所在，台灣電子業的競爭力強大，被看好有機會搶下商機。雖然汽配件展以AM(售後市場為主)，但德國當地一階供應商透過展覽尋求合作夥伴，也為台灣汽車零組件廠釋出更多機會。

Automechanika Frankfurt 2024 法蘭克福汽配件展開展，吸引來自超過170個國家的參展者，其中包括約4200家展商。法蘭克福汽配件展被認為是全球最大汽配件展，此次的展覽主要關注電動化、可持續性、數字化、連接性、人工智慧（AI）和人才招聘等話題。

其中電動車與新技術則為今年焦點，展會中有超過650家參展公司展示與電動車相關的技術和解決方案。例如，中國大陸的多家電動車製造商（如吉利、比亞迪等）將在Hall 12.1展示電動車，並尋找國際商業夥伴來進行維修、保養和服務的合作。這提供了國際合作與維修服務的商機。

台灣廠商300多家參展在HAll 9是全場除了中國大陸之外規模最大，包括虎山、巨輪、東陽、堤維西、帝寶、吉茂（1587）都參與，搶攻大餅。廠商指出，除了原本已有往來的客戶藉此機會到展場溝通之外，部分接洽中的廠商也在展場中進行進一步的商談，甚至可以在展覽中敲定新的合作計畫，效益相當不錯。