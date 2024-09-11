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輔信旗下暄達醫學參加亞洲醫療器材展 布局東南亞市場

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
暄達醫學參加亞州醫療器材展，積極布局東南亞減壓照護及傷口管理市場。圖／暄達提供
暄達醫學參加亞州醫療器材展，積極布局東南亞減壓照護及傷口管理市場。圖／暄達提供

輔信（2405）旗下暄達醫學（7726）11日宣布參加於新加坡舉辦的亞洲醫療器材展（MEDICAL FAIR ASIA），此展為東南亞地區最大的醫療健康展之一，在為期三天的展期中，將吸引多達60國以上的經銷代表、醫療院所及政府單位等領域專家齊聚。暄達醫學將首次於展中亮相，展出其交替式減壓氣墊床及負壓傷口治療系統。

暄達醫學的交替式減壓氣墊床藉由床管壓力調節，協助預防久臥患者產生壓瘡，負壓傷口治療機則是傷口管理及照護的可靠解決方案。兩大主力產品的部分系列已成功進入新加坡、馬來西亞、越南、印尼、斯里蘭卡等東南亞國家，並獲得當地醫療機構及使用者肯定。

隨著東南亞各國近年積極投入基礎建設及醫療政策改革，該區域的醫療市場規模顯著提升。已開發國家如新加坡和馬來西亞，面臨人口老化問題，對於照護需求日益增長，而越南和印尼等快速發展中國家則是隨人口增加及經濟成長，結合人民健康意識抬頭，正在推動醫療轉型並積極擴大國內外資源投入。

東協經濟共同體（AEC）於2015年簽訂《東協 醫療器材指令之執行協議（ASEAN Agreement on Medical Device Directive）》以來，成員國的醫材上市查驗登記制度逐步接軌國際標準，並制定更趨嚴謹的法規要求，這也使得市場對於高規格、高品質的醫療器材需求更加強烈。暄達醫學的高階產品正切合此一發展趨勢，除了積極布局開發東協市場，未來還將對在已進入的國家推廣更多中高階系列產品，持續開拓東南亞市場版圖。

新加坡 東南亞 醫療器材 馬來西亞

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