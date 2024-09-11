快訊

證實幻象戰機失事前發現鳥類血漬 空軍：不影響派飛標準

司法開恩？台大骨科部主任強制猥褻 「愛的抱抱」 1原因從入獄變緩刑

高雄港洲際一期離岸風機水下基礎生產及發貨基地上樑 舉辦完工典禮

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
高雄港洲際一期A6-B離岸風機水下基礎生產及發貨基地願景圖。圖／港務公司提供
高雄港洲際一期A6-B離岸風機水下基礎生產及發貨基地願景圖。圖／港務公司提供

臺灣港務公司結合洲鉅風電能源於高港洲際一期A6-B場域共同投資的離岸風場水下基礎組裝基地，11日舉辦上樑暨碼頭完工典禮，為高港發展離風電市場邁進新里程。

高雄港洲際一期A6碼頭護岸及新生地填築計畫期程是由政府投入約20億元興建2座重件碼頭，洲鉅公司投資50億元，先於屏東興建長400米的水下基礎暨基樁零組件一貫式生產線廠房，並於高雄港75號碼頭後線作為水下基樁最終組裝及存放場域，再接續於高雄港洲際一期A6-B建置水下基礎組裝運維基地。

同時，設有高效率風機水下基礎組裝200米廠房及戶外1500噸軌道式門式吊車，有助於水下基礎中大組立、成品存放和輸出使用，搭配港務公司所興建A6-B碼頭具備側靠與尾靠功能的重件碼頭，可兼顧船吊及SPMT運輸模式，有利風機水下基礎重件運輸至台灣各風場，目標成為台灣長期發展離岸風電產業的核心基地。

港務公司王總經理表示，發展國內離岸風電產業是政府重要綠能建設計畫之一，並將視野導向完善在地化供應鏈為目標，結合南台灣厚實的製造產業聚落，長期發展國內離岸風電產業。政府與洲鉅公司共同合作開發，打造先進離岸風電水下基礎的生產儲運基地，並持續引進國際先進技術、培育產業核心人才及帶動南台灣就業機會，以達綠能永續之願景目標。

洲鉅董事長廖士銘表示，「今日上樑祈福，就是洲鉅公司一路從規劃走向執行的最佳例證。我們將一步步對台灣風電產業的遠景，具體執行並落實在我們公司的發展中。這個過程我們很謝謝港務公司如期如質的完成A6-B重件碼頭，使台灣風電產業又向前邁進一大步，也相當認同政府對風電產業政策方向的規劃與支持，共同為淨零排放的目標努力」。

高雄港優越的樞紐港要件、完善的港埠設施及高效率的作業能力，而洲鉅公司具備國際認證組裝技術及風電先進設備。臺灣港務公司與洲鉅公司簽訂長期租約，將大幅優化高雄港整體資源運用，深耕高雄，樹立政府與民間企業深化合作最佳典範外，可望離岸風電國產化未來放眼亞太及東南亞市場。

東南亞 碼頭 綠能 離岸風電

延伸閱讀

高雄港洲際1期A6-B碼頭完工 打造離岸風電基地

影／洲鉅風電在高雄港洲際一期投資50億 周春米：屏東的榮耀

逾60萬月薪藏極高風險！引導船隻進入高雄港港口 引水人嘆：出海像在賭命

摩羯颱風襲陸東南沿岸「引外海巨浪」 高雄港引水人遭2船夾斷小腿昏厥

相關新聞

出國潮衝擊 新光三越：上半年業績不如預期，但仍成長

百貨龍頭新光三越總經理吳昕陽表示，今年在景氣不佳、民眾出國潮的影響，實體商場受到一定程度的衝擊，整體產業也是幾乎零成長的...

法蘭克福汽車零配件展 台廠參展首日敲定大單

法蘭克福汽車零配件展商機上看百億元以上，尤其今年車電市場看好前景更加樂觀，包括微星（2377）、神達（3706）、富智康...

高雄房市熱區轉移 楠梓交易量首次超越三民區！專家分析3原因

根據高雄市地政局不動產買賣統計分析，今年上半年交易移轉棟數第一為楠梓區2,977棟，進一步分析109年至113年五年期間...

2024年五大豪宅租賃王 租客年砸660萬承租

根據實價揭露，大安森林公園第一排豪宅「勤美璞真」，今年6月高樓層戶的租賃交易，每月總租金達48.9萬元，是2024年目前...

貼文賣商品涉廣告不實 公平會首次開罰團購事業

團購產品廣告不實，團購事業也連坐遭公平會開罰。公平會11日決議，鴻辰通訊股份有限公司、麥露奧公司、團購事業澤盈工作室、水...

影／全球暖化衝擊菇類生產！香菇王攜手農業部、森產業株式會社簽署備忘錄

香菇王集團推動菇類產業不留餘力，旗下第一名店11日與日本森產業株式會社、台中市新社區農會等三方簽署「台日香菇產業交流合作...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。