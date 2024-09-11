高雄港洲際一期離岸風機水下基礎生產及發貨基地上樑 舉辦完工典禮

臺灣港務公司結合洲鉅風電能源於高港洲際一期A6-B場域共同投資的離岸風場水下基礎組裝基地，11日舉辦上樑暨碼頭完工典禮，為高港發展離風電市場邁進新里程。

高雄港洲際一期A6碼頭護岸及新生地填築計畫期程是由政府投入約20億元興建2座重件碼頭，洲鉅公司投資50億元，先於屏東興建長400米的水下基礎暨基樁零組件一貫式生產線廠房，並於高雄港75號碼頭後線作為水下基樁最終組裝及存放場域，再接續於高雄港洲際一期A6-B建置水下基礎組裝運維基地。

同時，設有高效率風機水下基礎組裝200米廠房及戶外1500噸軌道式門式吊車，有助於水下基礎中大組立、成品存放和輸出使用，搭配港務公司所興建A6-B碼頭具備側靠與尾靠功能的重件碼頭，可兼顧船吊及SPMT運輸模式，有利風機水下基礎重件運輸至台灣各風場，目標成為台灣長期發展離岸風電產業的核心基地。

港務公司王總經理表示，發展國內離岸風電產業是政府重要綠能建設計畫之一，並將視野導向完善在地化供應鏈為目標，結合南台灣厚實的製造產業聚落，長期發展國內離岸風電產業。政府與洲鉅公司共同合作開發，打造先進離岸風電水下基礎的生產儲運基地，並持續引進國際先進技術、培育產業核心人才及帶動南台灣就業機會，以達綠能永續之願景目標。

洲鉅董事長廖士銘表示，「今日上樑祈福，就是洲鉅公司一路從規劃走向執行的最佳例證。我們將一步步對台灣風電產業的遠景，具體執行並落實在我們公司的發展中。這個過程我們很謝謝港務公司如期如質的完成A6-B重件碼頭，使台灣風電產業又向前邁進一大步，也相當認同政府對風電產業政策方向的規劃與支持，共同為淨零排放的目標努力」。

高雄港優越的樞紐港要件、完善的港埠設施及高效率的作業能力，而洲鉅公司具備國際認證組裝技術及風電先進設備。臺灣港務公司與洲鉅公司簽訂長期租約，將大幅優化高雄港整體資源運用，深耕高雄，樹立政府與民間企業深化合作最佳典範外，可望離岸風電國產化未來放眼亞太及東南亞市場。