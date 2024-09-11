第11屆鄧白氏台灣中小企業菁英獎 千家企業貢獻出口13%

美商鄧白氏「台灣中小企業菁英獎」邁入第11年，今年評選機制大改造，將ESG權重提升至六成，選出千家商業績效與永續發展表現皆傑出的中小企業；其中84%首次入榜，千家企業貢獻全台灣出口總額13%。今年更首度與合庫銀行共同設立「合作金庫永續磐石獎」，表彰更多兼具營運效益與永續發展的雙贏企業。

隨著全球對永續發展的重視程度日益提升，鄧白氏台灣中小企業菁英獎今年與臺北大學攜手創新，將ESG永續權重提升至60%，不僅考量企業的「ESG評比」，也同等重視企業在ESG資訊揭露的透明度，將「ESG資料深度」納入評估。透過結合財務壓力指數、企業成長性等多項商業指標，以更全面的角度評估企業整體表現，選拔出更多具備永續成長潛力的中小企業。

第11屆「鄧白氏台灣中小企業菁英獎」得獎企業共有1,050家，其中首次進榜公司達84%。就區域分布，主要集中在北部，占56%、中部占24%、南部占19%；產業結構中，製造業占比最高，達55%、批發業占38%、其他產業占7%；在資本額方面，61%企業資本額超過五千萬。這些得獎企業不僅在營運績效上表現亮眼，更對台灣經濟貢獻卓著。其中，2023年出口額級距為最高級A者占44%，貢獻了出口總額達569億美元，占台灣2023年出口總額13%。

鄧白氏國際市場首席營運長鮑文安表示：「ESG表現優異的企業，往往能獲得更好的財務績效，從今年的獲獎企業表現來看，更是充分印證了企業永續發展與財務績效的正向連動，這是雙贏。我們樂於看見更多台灣企業對於永續發展的投入，也期待透過產官學的共同合作，打造更完善的永續發展平台，以數據賦能台灣中小企業，在全球舞台上展現競爭力」。

今年鄧白氏與合作金庫銀行共同設立「合作金庫永續磐石獎」，遴選出ESG發展與財務風險表現績優的企業，期待將金融力量與數據科技緊密結合，為中小企業的永續發展提供更全面的支持。而合庫銀行不僅落實自身營運ESG，也積極運用綠色金融工具，協助中小企業實現低碳轉型。鄧白氏則透過企業ESG數據，幫助企業評估自身的永續績效，進一步制定更完善的永續發展策略。

根據鄧白氏2024年第三季《全球企業樂觀指數分析報告》指出，高達57%的全球企業計劃增加在ESG方面的投入。而台灣企業也同樣感受到這股趨勢，主管機關要求自2025年起上市公司均應申報永續報告書。對身為全球供應鏈要角的台灣企業來說，在國際市場與對內法遵合規的雙向帶動下，永續已成為企業必修課。

作為全球商業數據領導者，鄧白氏長期以來致力於提供企業精準的商業數據，協助企業決策。鄧白氏表示，將持續運用豐富的企業數據，協助台灣中小企業提升ESG績效，實現數位轉型與永續發展。