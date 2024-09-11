高雄房市熱區轉移 楠梓交易量首次超越三民區！專家分析3原因

根據高雄市地政局不動產買賣統計分析，今年上半年交易移轉棟數第一為楠梓區2,977棟，進一步分析109年至113年五年期間高雄市區交易移轉量，前四年都是三民區第一，今年楠梓區首度超車三民區，顯見高雄房市熱區已實質移轉；信義房屋專家表示，因應南部半導體S廊帶政策、台積電（2330）設廠等因素，楠梓房市受到全台矚目，加上區域內多為屋齡較新的社區大樓，受到年輕首購族喜愛，種種因素推升交易量。

信義房屋高三區協理周清源表示，由此數據看來，可以看出高雄城市的發展隨著區域開發、政府挹注資源、發展重心轉移，都影響了房市的交易量，而楠梓因受惠於南部半導體S廊帶政策，地理位置占據優勢，往北往橋頭、岡山、南科，往南往小港，周邊的科技業、物流業、重工業產業發展之下，產業的人口紅利也為楠梓房市增添動能。

信義房屋高一區協理邱嘉鈴分析，楠梓區交易量亮眼有三大原因，第一，因為南部半導體S廊帶、台積電設廠等議題，楠梓區成為全台灣矚目的區域，因此來自雙北、新竹、台南的購屋族，若是放眼全台房市布局，會選擇基期相對低又有未來發展性的高雄楠梓區。

邱嘉鈴表示，第二為楠梓區為新興重劃區，多為屋齡較新的社區大樓，因此正中年輕首購族群的購屋喜好，建商推案與釋出物件也相對傳統舊商圈多，都推升交易量；第三則是因應台積電設廠，高雄市政府也針對周邊的道路基礎建設投注資源，包括拓寬聯外道路、整合周邊道路、公園等等，政府同步思考，未來大量的科技人才進駐之後，勢必要交通便利，才能吸引更多上下游產業鏈的廠商，發揮更大效應。

主要購屋族群有科技園區上班的園區客，他們看過竹科、南科周邊房市的發展，對於發展很有信心，因此來到高雄，跟著科學園區題材置產；部分為首購族，他們看到這一波房市上漲速度快，擔心再不出手會買不到房子，因此加快決定速度，區域內屋齡10年內的社區大樓，單價約30~33萬，屋齡2~3年內的社區大樓單價約35萬，預售案單價約40萬，也有少數個案已開價5字頭。

邱嘉鈴表示，隨著高雄陸續建設，許多購屋族從高雄的市容、政府大力推動公共建設、觀光等面向，看到高雄已經跟從前不一樣，北高雄又有捷運紫線與科技園區題材，未來會有更多高薪就業人口，許多大型連鎖品牌也陸續進駐，生活機能穩定成長，未來性可期。