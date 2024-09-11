全國豪宅租金王 豪宅「勤美璞真」月租60萬元奪冠

實價揭露，大安森林公園第一排豪宅「勤美璞真」，今年6月高樓層戶的租賃交易，每月總租金達48.9萬元，是2024年目前為止台北豪宅租金第二名，僅次於第一名的「文華苑」月租55萬元。

實價揭露以來，全國最貴豪宅租金交易，是去年7月成交的「勤美璞真」高樓層戶，以月租60萬元榮登豪宅租金王。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，以今年最新出租的「勤美璞真」估算，屋主十多年前若以總價2~2.5億元左右買下該戶，如今每月以48.9萬元出租，年毛租金投報率約2.3~2.6%，若跟一般豪宅相比，租金投報率表現不差。

不過張旭嵐指出，對多數的屋主而言，購買豪宅的目的不單純是為了出租收益，主要還是為資金做規劃，並期待未來有資產增值空間。現在沒有自用的需求，出租也算是「結善緣」，或許有機會成為豪宅的下一手買方。

張旭嵐指出，這些每月花得起五、六十萬租金的租客，其實多半有相當實力去購買豪宅，其中不乏海外歸國或是打算移居回台人士，因還沒有看到心儀的豪宅物件出售，短期採以租代買，可以先熟悉各大豪宅的行情、社區環境和鄰居素質，再來做購買規劃，較具規劃彈性。

此外，她表示，許多租客也是公司負責人，或是外派高階短期居所，以公司的名義承租，將租金列為公司支出節稅，也是豪宅市場的主力客層。