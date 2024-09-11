快訊

午休買不到飯學生躺校長室門口抗議 成功高中還原真相：誤會一場

「不會放棄飛行！」盼盡速養傷 幻象飛官墜機後心情曝光

台新金、新光金今開臨時董事會 台新出價至少拉到0.72以上

商仲：內需熱絡 台灣物流倉儲躋身亞太最穩定市場

中央社／ 台北11日電

不動產仲介和顧問服務公司瑞普萊坊今天發布今年上半年亞太區物流倉儲報告。報告顯示，台灣物流倉儲是亞太區最穩定市場之一，因內需市場熱，桃園更是物流業重點聚落，國際半導體大廠皆在此設立亞太成品及零件物流倉儲中心。

瑞普萊坊顧問暨市場研究部總監江珮玉認為，報告顯示台灣物流倉儲是亞太區最穩定市場之一，因零售內需動能熱絡，加上台商回流帶來的製造業需求支撐。自美中貿易戰開打以來，台商將資金回流台灣，使近年商辦、廠辦、土地市場交易熱絡。

江珮玉表示，台灣物流倉儲市場穩定成長的主因，一是國際供應鏈重組，台商回流帶動製造業的物流需求，除了儲存原物料，還有暫時放置半成品與成品的保稅倉儲，桃園藉其產業聚集及海空雙港兼具優勢，成物流業重點聚落。

像是輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、應用材料（Applied Material）等國際半導體大廠，皆在桃園設立亞太成品及零件物流倉儲中心。

其次是內需熱絡帶動物流中心需求。台灣內需消費市場營業額屢創新高，傳統零售商及電子商務廠商對倉儲物流的需求增加。傳統零售包括統一超、全家、全聯等常溫及冷鏈配送的物流需求，電商則有富邦媒、PChome網家、蝦皮等。

除了承租現有倉儲空間，也不乏購地自建的案例，如統一超預計於2025年啟用的台南新市物流園區，以及2027年完工的航空城北區物流中心。

原因三，外資進入台灣台灣市場。除了韓國電商酷澎陸續在台灣設置3座物流中心，日商三菱地所也看好台灣物流市場，與英屬開曼群島商威獅倉儲股份有限公司（香港商宏璟資本ARCH Capital）合作位於桃園楊梅梅獅路的現代化物流倉。

半導體 台商 物流 電商

延伸閱讀

台61桃園觀音到大園橋下裝路燈有著落 地方還盼加監視器

桃園地景藝術節周末登場 8米高「龜吉拉」供拍照打卡

桃園楊梅社子溪銜接梅高路下坡車速快 將設號誌增安全

桃園唯一客家天光雜貨店中秋優惠 精選40項團購最低7折

相關新聞

泓德能源將轉一般板上市 9月13日公開申購

泓德能源(6873)將於9月下旬改列一般板上市股票；公司表示，承銷案採80%競價拍賣及20%公開申購方式辦理，競價拍賣今...

高雄房市熱區轉移 楠梓交易量首次超越三民區！專家分析3原因

根據高雄市地政局不動產買賣統計分析，今年上半年交易移轉棟數第一為楠梓區2,977棟，進一步分析109年至113年五年期間...

2024年五大豪宅租賃王 租客年砸660萬承租

根據實價揭露，大安森林公園第一排豪宅「勤美璞真」，今年6月高樓層戶的租賃交易，每月總租金達48.9萬元，是2024年目前...

貼文賣商品涉廣告不實 公平會首次開罰團購事業

團購產品廣告不實，團購事業也連坐遭公平會開罰。公平會11日決議，鴻辰通訊股份有限公司、麥露奧公司、團購事業澤盈工作室、水...

影／全球暖化衝擊菇類生產！香菇王攜手農業部、森產業株式會社簽署備忘錄

香菇王集團推動菇類產業不留餘力，旗下第一名店11日與日本森產業株式會社、台中市新社區農會等三方簽署「台日香菇產業交流合作...

領空過路費17年未調漲 交通部擬漲35％

由於過境服務費已17年未調漲，交通部預告修正「使用國營航空站助航設備及相關設施收費標準」草案，目前每架次新台幣1萬元提高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。