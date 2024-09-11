商仲：內需熱絡 台灣物流倉儲躋身亞太最穩定市場

不動產仲介和顧問服務公司瑞普萊坊今天發布今年上半年亞太區物流倉儲報告。報告顯示，台灣物流倉儲是亞太區最穩定市場之一，因內需市場熱，桃園更是物流業重點聚落，國際半導體大廠皆在此設立亞太成品及零件物流倉儲中心。

瑞普萊坊顧問暨市場研究部總監江珮玉認為，報告顯示台灣物流倉儲是亞太區最穩定市場之一，因零售內需動能熱絡，加上台商回流帶來的製造業需求支撐。自美中貿易戰開打以來，台商將資金回流台灣，使近年商辦、廠辦、土地市場交易熱絡。

江珮玉表示，台灣物流倉儲市場穩定成長的主因，一是國際供應鏈重組，台商回流帶動製造業的物流需求，除了儲存原物料，還有暫時放置半成品與成品的保稅倉儲，桃園藉其產業聚集及海空雙港兼具優勢，成物流業重點聚落。

像是輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、應用材料（Applied Material）等國際半導體大廠，皆在桃園設立亞太成品及零件物流倉儲中心。

其次是內需熱絡帶動物流中心需求。台灣內需消費市場營業額屢創新高，傳統零售商及電子商務廠商對倉儲物流的需求增加。傳統零售包括統一超、全家、全聯等常溫及冷鏈配送的物流需求，電商則有富邦媒、PChome網家、蝦皮等。

除了承租現有倉儲空間，也不乏購地自建的案例，如統一超預計於2025年啟用的台南新市物流園區，以及2027年完工的航空城北區物流中心。

原因三，外資進入台灣台灣市場。除了韓國電商酷澎陸續在台灣設置3座物流中心，日商三菱地所也看好台灣物流市場，與英屬開曼群島商威獅倉儲股份有限公司（香港商宏璟資本ARCH Capital）合作位於桃園楊梅梅獅路的現代化物流倉。