影／全球暖化衝擊菇類生產！香菇王攜手農業部、森產業株式會社簽署備忘錄

香菇王集團推動菇類產業不留餘力，旗下第一名店11日與日本森產業株式會社、台中市新社區農會等三方簽署「台日香菇產業交流合作備忘錄」，將強化國產菇類產業競爭力。

第一名店總經理王維君指出，這是台灣菇類產業革命性創新升級與轉型的重要轉捩點，希望藉由臺日雙方的交流合作，讓國內菇類產業更進一步發展，促進農村再生，造福國內外消費者。

王維君表示，第一名店與森產業株式會社往來36年之久，長年引進日本頂級香菇醬油湯露、限量天白冬菇及茶花冬菇等多樣化香菇產品，而全球暖化嚴重，為解決香菇菌種弱化問題，經台日雙方深入商談後，森產業株式會社同意透過第一名店協助與新社農會共同進行合作交流。

森產業株式會社具有88年香菇研究經歷，為日本菇類菌種研發機構龍頭，研究菌類品質的改良技術與栽培， 且擁有日本最大的香菇菌種栽培中心。

農業部政務次長胡忠一表示，全球暖化與氣候變遷，衝擊台灣菇類生產，2018年時菇類產值可達117.16億元，其中香菇為86.61億元，但到2023年，分別已經衰退至91.31億元與66.15億元，產量呈現減少趨勢，因此農業部結合農糧署、農業試驗所、農會與民間資源，促成三方共同合作備忘錄。

此次簽訂後，台日雙方將積極進行技術交流及田間試驗，並以教育推廣提升國內香菇裁培技術，俾提高香菇產量、品質及國際競爭力，增加並穩定菇農收益：而新社區農會與本部農業試驗所也藉合作機制，由農試所提供菌種繁殖及更新等相關技術諮詢及輔導等，共同為臺灣香菇產業建立強健基礎。

胡忠一表示，台中市新社區因氣候適合香菇成長，為國內香菇重要產地，該地區種植量約1億880萬包，約占全臺2億903萬包的52%，但由於氣候變遷與全球暖化，菌種劣化，單位面積產量逐年減少，菇傘趨薄；為確保香菇品質、產量及菇農收益，農業部農糧署及農業試驗所於產業鏈上已推動「智慧農業一菇類領航產業」計畫，在生產與包裝等各個環節不斷精進。