宜蘭麗翔酒店董事長張正光與女兒張齡予 同台挺國旅

菁鑽聯盟邀請聯盟成員宜蘭麗翔酒店連鎖（礁溪館）董事長張正光與女兒張齡予一起同台挺國旅，這次菁鑽聯盟推出一次購足2張貴賓券只要3,500元，透過大家一起出力，讓消費者感受到國旅的魅力。

菁鑽聯盟是國內成立最久的旅宿及交通策略聯盟，由全台十三家知名五星級商務及休閒飯店與格上租車所組成的菁鑽聯盟，自2001年成立，2002年起開始售券。「一券在握．隨行所欲」的便利性，聯盟所銷售的聯合貴賓券已在旅遊市場開拓出一片新天地，成為各大知名企業和機關團體指定的熱門禮品，也是旅遊者滿足自主旅遊不同需求的好夥伴。

張正光分析，透過聯盟的合作，讓消費者也能感受到台灣合理優質的觀光渡假旅館服務， 隨著國境開放之後，中型的渡假型旅館住房率受到影響約2成，許多消費者都說台灣的住宿太貴，這樣的說法並不合理，住宿有1、2萬元一晚，也有3千到5千元一個晚上。

渡假型的飯店平日跟假日的住房率落差很大，這也是觀光渡假飯店的困擾，平日客人求不來、假日則是一房難求，這是市場結構問題，需要政策去推動，才能改變。

張齡予也擔任菁鑽聯盟本次秋季盡情享樂代言人。張齡予也是藝人主播，父親也是觀光旅宿業者，自己也是飯店成員的家人，對於振興國旅「充滿期待」，所以大力相挺支持挺國旅的活動，不收代言費，給聯盟成員工作人員打氣，推動國內、外民眾跟著主播一起走進台灣小旅行。

聯盟成立至今長達23年，為方便民眾規劃出遊行程，盡情享受旅遊帶來的樂趣，特推出「聯合貴賓券」，交通部觀光署為振興國旅觀光，聯盟加碼推出旅客能以每券3,500元的優惠價格（需一次購足兩張聯合貴賓券），暢遊國內頂級飯店住宿、美食及交通服務，且優惠內容更是誠意滿滿，讓旅客一券在握就能暢遊全台。