格上挺國旅 加碼 n7 電車出遊 投入菁鑽聯盟方案
13家知名飯店及格上租車組成的菁鑽聯盟盛大舉行「秋季盡情享樂」記者會，宣示力挺觀光署打造國內優質旅宿優質環境的決心，並限量推出菁鑽聯合貴賓券3,500元優惠案，為國旅加油打氣；其中擔任關鍵交通串聯的格上租車也加碼菁鑽券租車可36小時暢遊，或持券入住飯店可用最低6折體驗 LUXGEN n7電動車出遊盡情享樂。
格上租車表示，成立23年的菁鑽聯盟，成員都是國內旅宿交通重要品牌或在地佼佼者，包括基隆、台北、台中長榮桂冠酒店、嘉義長榮文苑酒店、台南台糖長榮酒店、宜蘭麗翔酒店連鎖(礁溪館)、花蓮遠雄悅來大飯店、台東娜路灣大酒店、台北凱達大飯店、苗栗泰安觀止溫泉會館、雲林劍湖山渡假大飯店、台南趣淘漫旅、高雄鈞怡大飯店及格上租車，共13家飯店及一家租車，為國內最長久的旅宿及交通策略聯盟且擁有最多品牌成員的跨集團聯盟。
格上租車為展現聯盟夥伴齊心前行，讓國旅品質更加繽紛便利且永續，格上租車也推出加碼優惠，使用菁鑽券可用熱銷電動車 LUXGEN n7，36小時漫遊台灣，更加贈最高價值2,500元的甲租乙還免收服務費，用安靜、寬敞舒適的純電車之旅，邀您走出台灣新視野。
觀光署指出，疫後全球旅客住宿習慣改變，旅宿業朝向多元化、分眾市場發展，政府推出「優宿專區」盼解決國旅集中假日並鼓勵民眾平日出遊。為共同宣示打造國旅優質旅宿體驗環境，菁鑽聯盟14家盟友董事長或總經理與菁鑽聯盟的首位代言人張齡予連袂站台，共同宣告將用五星品質點亮國旅，以及菁鑽聯盟提供優質旅宿的承諾。
菁鑽聯盟指出，台灣入出境出遊人次懸殊，今年又受天災影響，國內旅遊面臨挑戰，為提升國人對國內旅宿的信心，響應觀光署推出優宿專區，菁鑽聯盟也同步推出「秋季盡情享樂」專案，原價3,999元的菁鑽券，在十月底前限量1,000張優惠3,500元。
聯盟成員格上租車在聯盟中扮演關鍵的交通串連角色，將全台各縣市頂級的都會品味及休閒渡假飯店，如串珍珠般環繞全台，串成一條精緻的旅遊路線。菁鑽聯盟代言人張齡予表示，台灣人愛旅遊、懂旅遊，菁鑽聯盟身為首個國內五星級旅宿交通結盟的異業聯盟，為了體貼旅客創新服務，從源頭把關住好飯店、過程中搭配格上優質租車服務，絕對保證選擇菁鑽盟友的客人的旅遊滿意度！
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