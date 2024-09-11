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月租60萬！全台豪宅租金王是這棟 專家揭主力租客

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
勤美璞真。 圖／台灣房屋
勤美璞真。 圖／台灣房屋

實價揭露，大安森林公園第一排豪宅勤美璞真」，今年6月高樓層戶的租賃交易，每月總出金達48.9萬元，排名今年台北豪宅租金第二名，第一名為「文華苑」月租55萬元，一年660萬元。

豪宅租金第三高的是內湖「長虹天璽」，月租38萬元，第四名為信義區「信義富鼎」月租34萬元，第五名則是別墅型豪宅，租客一次租下「華納菁英館」的3層樓別墅，每月租金31萬元，一、三、四、五名的豪宅社區，皆創下同社區的總租金新高紀錄。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，以今年最新出租的「勤美璞真」估算，屋主十多年前若以超過2億元總價買下該戶，如今每月以48.9萬元出租，年毛租金投報率約2.3~2.6%，若跟一般豪宅相比，租金投報率表現不差。

不過對多數的屋主而言，購買豪宅的目的不單純是為了出租收益，主要還是為資金做規劃，並期待未來有資產增值空間。現在沒有自用的需求，出租也算是「結善緣」，或許有機會成為豪宅的下一手買方。

張旭嵐指出，這些每月花得起五、六十萬租金的租客，其實多半有相當實力去購買豪宅，其中不乏海外歸國或是打算移居回台人士，因還沒有看到心儀的豪宅物件出售，短期採以租代買，可以先熟悉各大豪宅的行情、社區環境和鄰居素質，再來做購買規劃，較具規劃彈性。

此外，許多租客也是公司負責人，或是外派高階短期居所，以公司的名義承租，將租金列為公司支出節稅，也是豪宅市場的主力客層。

實價揭露以來，全台最貴豪宅租金交易，是去年7月成交的「勤美璞真」高樓層戶，月租60萬元，榮登豪宅租金王。

第一建經研究中心副理張菱育表示，「勤美璞真」已6年未有買賣交易，實價登錄也僅4筆交易，其他戶別都是屋主第一手持有至今，相當惜售，該社區面大安森林公園第一排、臨捷運站，條件相當優越，想入住該社區的住戶只能先以租代買，以每月幾十萬元的代價，成為社區住戶。

張菱育指出，「境外資金匯回專法」限制台商資金五年內不得投入不動產，首波於今年8月解禁，大筆資金有機會流向房市或股市，這些台商也偏好不貸款買房，或是選擇承租惜售豪宅，使國內房價有穩定支撐力道，短期內豪宅價量持穩。

資料來源／台灣房屋
資料來源／台灣房屋

勤美 租金 豪宅

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