馬國用數位化拚減碳成績亮眼 KPMG 籲台商轉型掌握先機

2050年淨零碳排目標逐年逼近，馬來西亞也是眾多宣示2050年成為碳中和的國家之一，且成績顯著，不僅提出2040年達到低碳國家願景，更已在2022年推出開放自願性碳交易市場。KPMG安侯建業日前攜手馬來西亞在地企業 Auto Count 舉辦交流會，幫助當地華商與台商企業，更即時掌握碳權、碳稅、碳交易等碳規則。

KPMG安侯建業日前攜手馬來西亞在地企業 Auto Count 舉辦「迎戰大馬減碳數位化世代交流會」，助當地華商及台商企業瞭解數位化工具，及掌握碳權、碳稅、碳交易等碳規則，提升企業數位化轉型和綠色競爭力。

馬來西亞留台校友會聯合總會總會長彭慶和表示，馬來西亞政府在第十二個大馬計畫中(12th Malaysia Plan)，承諾2050年成為碳中和國家，後續對在地企業的影響與該如何因應，除有挑戰也有機遇，藉由此交流會了解最新的數位化工具和減碳策略，迎接未來挑戰，先馳得點共同贏在起跑點上。

Auto Count 聯合創辦人暨總裁朱運鐵則說，當今全球環境挑戰日益嚴峻的背景下，減碳已不僅是一個國家或一個企業的責任，而是全球共同的使命，Auto Count作為馬來西亞領先的會計軟件公司，意識到數位化轉型將成為幫助企業實現環保目標的重要途徑，透過數位化，可以優化流程、減少資源浪費、提高效率，從而為減碳提供更有效的解決方案。

KPMG安侯建業亞太業務發展中心新馬區主持會計師趙敏如表示，為強化稅務行政管理效率，馬來西亞政府在8月開始逐步實施電子發票，也承諾最早將於2050年實現淨零碳排放的目標，馬來西亞企業正站在數位化和減碳的交匯點上，電子發票的實施不但能透過數位化減少碳足跡，2050淨零排放更是全球共識，促使推動產業淨零轉型永續發展。

KPMG安侯碳資源服務公司董事總經理黃力家則說，馬國政府為全面落實「2040年低碳國家願景」計畫，同時推動再生能源發展、綠建築，降低工業製程能源密集度，並以2040年電動車使用占比達38%為目標。

黃力家提到，因應國際碳關稅發展，促使新南向六國實施碳定價，其中泰國、印尼、馬來西亞皆已實施碳定價，越南、印度、菲律賓未來也將邁入碳定價的階段，馬來西亞碳權市場中，馬來西亞證券交易所(Bursa)已於2022年開放自願性碳交易市場(VCM)，而其碳權交易機制Bursa Carbon Exchange (BCX)，除了提供需求者購買碳權以抵消其碳排放量外，也促進馬來西亞減量計畫的開發。