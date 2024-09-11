沒要害礦場文化館熄燈！內政部教解套：別推給國土計畫

《國土計畫法》即將在2025年5月上路，傳出全台最後一座煤礦「新平溪煤礦文化館」恐因立法被迫熄燈，專家也點名總統賴清德故居也有相同情形，都與該法牴觸；內政部國土署11日澄清，並非所有廢礦土地都會被歸為「國土保育地區第2類」，縣市政府可申請變更取得合法使用權利，勿把現存問題都歸責於國土計畫推行。

國土署表示，新平溪煤礦文化園區刻正進行文資審議工作，屬於地方權責，請新北市政府依文資審議程序加速辦理，並說明若依現行文化資產保存法第26條指定古蹟、歷史建築、紀念建築及聚落建築群，將可排除現行土地使用法規的限制。

國土署強調，在國土計畫法上路前，新北市政府就可循現行機制積極處理，勿把現存問題都歸責於國土計畫推行，請新北市政府儘速提送國土功能分區圖草案，重申相關問題均可透過審議機制獲得具體的討論與處理。

國土署指出，國土計畫框架下並非所有廢礦土地都會被劃為「國土保育地區第2類」，各縣市政府會視當地環境資源條件及實際需求，將礦業權已廢止之礦業用地劃設為適合的國土功能分區，取得合法使用權利。

國土署說，「新平溪煤礦文化園區」若來不及在國土計畫法上路前，由土地所有權人申請變更為合法使用地，未來仍可由新北市政府依國土計畫法第23條第4項規定另訂土地使用管制規定，以因應在地煤礦文化保存的特殊土地使用需求。

為保障礦工及其後代居住權，國土署補充，已與經濟部地礦中心共同訂定通案處理原則，刻由各地方政府針對全國類此情形之礦工住宅，辦理礦業用地檢討變更作業，只要依區域計畫法規定檢討為合法使用地，未來國土計畫法上路後均可繼續合法使用。