台中又見頂級豪宅案 聯聚打造旗艦作品開價衝百萬

房市小宅當道，不過，仍有建商逆風推豪宅。台中豪宅一哥聯聚建設近日宣布，將在台中歌劇院與夏綠地公園推出旗艦級建築作品「聯聚理安大廈」，個案規畫39樓，一層二戶，坪數為110坪~220坪，市場預估開價一坪百萬起。

聯聚建設創辦人江韋侖表示，「聯聚理安大廈」集結聯聚建設三十年豪宅經驗之大成，由義大利國寶級建築團隊ACPV ARCHITECTS操刀，將西方美學與東方哲學完美融合，展現聯聚「和光同塵」的品牌理念。

和光同塵出自老子第四章：「挫其銳，解其紛；和其光，同其塵。」意為鋒芒內斂與世無爭，與囂雜塵俗相融合。

聯聚理安大廈基地位於惠民路，面台中國家歌劇院，面積約840坪，規畫地上39樓，地下5層，一層二戶，共72戶。

江韋侖表示，這是聯聚首次與享譽國際的義大利國寶級建築團隊ACPV ARCHITECTS合作，新作不僅將延續了聯聚一貫的美學理念與建築質感，更在設計上融入了義大利式的設計精髓，為台中七期帶來全新的生活品味與居住體驗。

他說，與 ACPV ARCHITECTS 合作，深刻感受到求真、求善、求美的熱情。個案除了和周邊環境相呼應，由於基地前方即是歌劇院及十字園道，建築也呼應聯聚理安舒適的綠化環境，規劃寬闊的窗戶，並透過陽台打造垂直綠化。

另外聯聚理安大廈在一樓公設區域規劃接待區及Cafe、健身房、芳療室、泳池區與SPA室，同時透過設計讓Café可延伸至戶外泳池區，構建度假氛圍。此外，39樓規劃室內Sky Lounge，可於此欣賞七期歌劇院周邊景致與園道視野。