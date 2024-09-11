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房仲：北市近1年預售均價 突破120萬元大關

中央社／ 台北11日電

台北市為台灣政經中心，房市表現受到關注。永慶房產集團比較近3年台北市預售屋成交件數和總銷金額，近1年交易件數與總銷金額皆創新高，預售均價已突破新台幣120萬元。

觀察台北市近3年來預售屋總銷件數與金額變化，近1年件數已突破5000件，金額超過2000億元大關，3年來分別成長12.1%和21.5%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，2023年上半年受「平均地權條例」修法影響，預售屋市場表現較冷清，造成交易件數與總銷金額小幅下滑；不過2023年下半年與2024年上半年，隨政策衝擊淡化、景氣逐步復甦與經濟表現亮眼影響下，帶動台北市預售市場呈價量齊揚。

近1年台北市預售均價為每坪120.6萬元，陳金萍說明，台北市房價基期已高，民眾負擔沉重，小坪數、高單價預售屋逐漸成為建商主推的產品。

從近1年台北各行政區預售表現來看，精華地帶大安區、松山區預售均價最昂貴，已突破150萬元，信義區也突破140萬元；而交易最火熱的中山區和中正區，近1年成交超過700件，均價也超過120萬元。

台北市12個行政區當中，文山區、萬華區、北投區房價最親民，為台北市預售屋單價還在百萬元內的行政區。

文山區預售屋每坪單價為83.9萬元，為北市最親民實惠的一區。陳金萍分析，文山區是著名的文教區，受不少退休人士的喜愛，房市需求穩定；萬華區因開發時程較早，區域房屋屋齡偏老等原因，預售屋每坪單價85.6萬元，為北市第二親民的行政區。

北投區因距離台北市中心較遠，使得預售房價較低；但隨著台北房價整體上漲及北士科的開發利多帶動，北投區預售屋均價也即將突破百萬大關。

房價 預售屋

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