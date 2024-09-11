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不怕貴？台北預售均價破120萬元 一年賣逾5千戶

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
近一年台北市各行政區預售屋交易價量 。資料來源／永慶房屋
近一年台北市各行政區預售屋交易價量 。資料來源／永慶房屋

根據永慶房產集團統計實價，近一年北市預售屋均價已突破120萬元，雖然房價持續飆高，但近一年成交件數突破5,000件，達5,145件，成交金額也超過2000億元大關，均創統計以來新高。

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，2023上半年受到平均地權條例修法影響，預售屋市場表現較為冷清，造成交易件數與總銷金額有小幅度下滑；不過，2023年下半年與2024年上半年，隨著政策衝擊淡化、景氣逐步復甦與經濟表現亮眼影響下，帶動台北市的預售市場呈價量齊揚。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，台北市因開發飽和、土地稀缺，以至於預售推案量體較小。不過近幾年，隨著台灣經濟持續穩健發展，以及在危老及都更陸續推動下，台北預售推案量能逐步提升，也帶動預售屋市場交易熱絡。

近一年台北市的預售均價為每坪120.6萬元。陳金萍說明，台北市房價基期已高，民眾負擔沉重，因此，小坪數、高單價的預售屋逐漸成為建商主推的產品。

從近一年台北各行政區的預售表現來看，蛋黃區的精華地帶大安區、松山區預售均價最昂貴，已突破150萬元大關，信義區也已破140萬元；而交易最火熱的中山區和中正區，近一年成交超過700件，均價也都超過120萬元。

在台北市12個行政區當中，文山區、萬華區、北投區為台北市預售屋單價還在百萬內的行政區。文山區預售屋每坪單價為83.9萬元，為北市最親民實惠的一區。

陳金萍分析，隨著北市精華區能開發的土地日漸稀缺，不少大型建商將目光轉向相對外圍的文山區插旗，當地新推的建案，也因擁有低總價的優勢，受到不少首購族和換屋族的青睞。

萬華區開發時程較早，受到房屋屋齡偏老等原因影響，雖地處台北市核心地帶之一，但一直為台北市的「房價凹陷區」，卻也吸引到不少預算有限的消費者。

目前萬華區新推出的建案雖不多，不過建商主推的中、小坪數的產品頗受單身、小資族群的歡迎，能以較低總價擁有台北市門牌成為一大賣點。

北投區因距離台北市中心較遠，使得預售房價較低；但隨著台北房價整體上漲、以及北士科的開發利多帶動，北投區預售屋均價也即將突破百萬大關。

永慶統計台北市12行政區的預售屋價量表現，其中全市預售均價已突破120萬元，僅剩文山、萬華、北投三區均價仍在百萬以內。房市示意圖／永慶房屋提供
永慶統計台北市12行政區的預售屋價量表現，其中全市預售均價已突破120萬元，僅剩文山、萬華、北投三區均價仍在百萬以內。房市示意圖／永慶房屋提供
近三年台北市預售屋同期表現 資料來源／永慶房屋
近三年台北市預售屋同期表現 資料來源／永慶房屋

房價 預售屋

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