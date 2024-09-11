公勝保經落實在地深耕 響應全國醫師盃高球賽

中華民國醫師公會全國聯合會於9月8日在高雄信誼高爾夫球場舉辦全國醫師盃高爾夫球錦標賽；該錦標賽每年舉辦一次，今年輪到社團法人高雄市醫師公會協辦。公勝保經（6028）身為高雄在地企業，立即表態、全力支持贊助本場賽事活動順利進行。

公勝保經總經理蔡聖威表示，公勝保經成立超過30年，一直持續深耕體育發展，長期贊助台東體中棒球隊、東大附特法式滾球隊、漳和國中手球隊以及贊助貝比魯斯棒球協會等體育活動，不僅支持、培育運動選手，重視台灣體育發展，也希望以運動為載體，傳遞企業永續精神、實踐企業永續能量。

因此本次以實際行動，贊助高雄市醫師公會舉辦全國醫師盃高爾夫球錦標賽，力挺來自各地的醫事人員。

全國醫師盃高爾夫球場錦標賽每年舉行一次，本屆大會榮譽會長為高雄市長陳其邁，活動大會會長則由現任高雄市醫師公會朱光興理事長擔任。賽事規則是各縣醫師公會各派出六名頂尖高球選手（參賽者須同時具備醫師身份），每一選手各打十八洞，以各公會較優成績之前四名桿數總和為團體成績排名之依據，選出全台灣高爾夫球第一名之公會。

公勝保經表示，將持續在地深耕、參與推廣各類運動賽事，像是支持高雄市體育總會高爾夫球委員會青少年積分，同時參與台北圓山大飯店以及高雄圓山大飯店舉辦球賽，推動高球賽事與各類運動風氣，落實企業永續精神，為打造企業永續發展目標繼續努力。