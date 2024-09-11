建商房仲家數暴力成長 惟前景不明 業者擴張腳步放緩

6月不動產開發與經營業家數創歷史新高，不過，住商機構彙整內政部資料發現，漲幅有逐漸趨緩跡象。根據內政部統計，6月不動產開發與經營業家數分別達1萬8909家、2萬8965家，創歷史新高，不過，與去年同期相比，漲幅2.8％、3.2%，前者為5年來次低，後者是5年年漲幅最低。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，疫情以來房市多頭帶動相關產業蓬勃，但近期受限全球政經局勢不穩等利空，加上政府打炒房態勢不明，房市發展前景難估，建商、房仲業擴張趨勢漸緩。

就整體家數來看，賴志昶表示，疫情後房市進入長達5年的大多頭，至今餘溫仍在，相關產業規模急速擴張，若比較2020年6月與2024年6月同期紀錄，不動產開發與經營業家數急速上升，5年來成長分別達17.8%、22.1%，且每年都成長。

不過，觀察近五年同期年比較數字，今年不動產開發業年增2.8%，增幅為去年增1.2%的次低，2020年來的三年分別年增6.7%、8.7%與4.2%；不動產經營業部分，2020年來每年增幅分別為6.7%、7.9%、5.9%、去年3.5%及今年的3.2%。

賴志昶也認為，受限土建融限縮等消息，建商購地囤貨受阻，加上工料雙漲等議題難解，日益高漲的營建成本，也讓過去炙熱的開發市場逐漸熄火；不動產經營業方面， 6月雖尚未傳出貸款排隊等消息，但政府自同年3月升息、6月推出「二房限貸令2.0」並升存準率，打房態勢明顯，業者放慢擴張速度。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提醒，不動產相關產業規模續創歷史新高，反應業界對市場仍長線看好，但不管是不動產開發商或經營業，都呈現「大者恆大」現象，前者起因營建成本高漲，後者則是各大品牌總部資源日益龐大，不僅是中小品牌業者皆頗為難為，也意味著兩大產業的大型業者未來在作業時將更具優勢。