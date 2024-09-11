快訊

賀川首次交鋒結束！賀錦麗強勢猛攻 川普被激怒淪防守下風

失事幻象飛官謝沛勳「勇敢又幸運」 急診部主任曝傷勢

半導體風雲／盛世背後暗潮洶湧 台廠如何應對3大挑戰？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

建商房仲家數暴力成長 惟前景不明 業者擴張腳步放緩

聯合報／ 記者呂俊儀／台北即時報導
內政部統計，6月不動產開發與經營業家數分別達1萬8909家、2萬8965家，創歷史新高，但觀察近五年情況，成長有趨緩跡象。圖／本報系資料照片
內政部統計，6月不動產開發與經營業家數分別達1萬8909家、2萬8965家，創歷史新高，但觀察近五年情況，成長有趨緩跡象。圖／本報系資料照片

6月不動產開發與經營業家數創歷史新高，不過，住商機構彙整內政部資料發現，漲幅有逐漸趨緩跡象。根據內政部統計，6月不動產開發與經營業家數分別達1萬8909家、2萬8965家，創歷史新高，不過，與去年同期相比，漲幅2.8％、3.2%，前者為5年來次低，後者是5年年漲幅最低。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，疫情以來房市多頭帶動相關產業蓬勃，但近期受限全球政經局勢不穩等利空，加上政府打炒房態勢不明，房市發展前景難估，建商、房仲業擴張趨勢漸緩。

就整體家數來看，賴志昶表示，疫情後房市進入長達5年的大多頭，至今餘溫仍在，相關產業規模急速擴張，若比較2020年6月與2024年6月同期紀錄，不動產開發與經營業家數急速上升，5年來成長分別達17.8%、22.1%，且每年都成長。

不過，觀察近五年同期年比較數字，今年不動產開發業年增2.8%，增幅為去年增1.2%的次低，2020年來的三年分別年增6.7%、8.7%與4.2%；不動產經營業部分，2020年來每年增幅分別為6.7%、7.9%、5.9%、去年3.5%及今年的3.2%。

賴志昶也認為，受限土建融限縮等消息，建商購地囤貨受阻，加上工料雙漲等議題難解，日益高漲的營建成本，也讓過去炙熱的開發市場逐漸熄火；不動產經營業方面， 6月雖尚未傳出貸款排隊等消息，但政府自同年3月升息、6月推出「二房限貸令2.0」並升存準率，打房態勢明顯，業者放慢擴張速度。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提醒，不動產相關產業規模續創歷史新高，反應業界對市場仍長線看好，但不管是不動產開發商或經營業，都呈現「大者恆大」現象，前者起因營建成本高漲，後者則是各大品牌總部資源日益龐大，不僅是中小品牌業者皆頗為難為，也意味著兩大產業的大型業者未來在作業時將更具優勢。

房市 疫情

延伸閱讀

要變盤了？ 建商、房仲業不再「野蠻成長」

高雄豪宅建商看好岡山發展 推建案讓年輕人也能買得起

一詮重訊公告7.95億元購置不動產 因應營運需求

談判破局？2房仲右手、腹部刀傷住院 淡水社區主委10萬交保

相關新聞

不怕貴？台北預售均價破120萬元 一年賣逾5千戶

根據永慶房產集團統計實價，近一年北市預售屋均價已突破120萬元，雖然房價持續飆高，但近一年成交件數突破5,000件，達5...

要變盤了？ 建商、房仲業不再「野蠻成長」

住商機構彙整內政部資料發現，6月不動產開發與經營業家數創歷史新高，不過增幅有趨緩的趨勢。大家房屋企研室公關主任賴志昶分析...

台南實價登錄疑義167件 地政局採強力手段守護交易安全

台南市地政局接獲南區國稅局移送多起申報房地合一所得稅取得成本，與申報實價登錄交易總價不符案件，初步統計，有疑義167件，...

建商房仲家數暴力成長 惟前景不明 業者擴張腳步放緩

6月不動產開發與經營業家數創歷史新高，不過，住商機構彙整內政部資料發現，漲幅有逐漸趨緩跡象。根據內政部統計，6月不動產開...

獲運動推手獎！中華郵政身障桌球賽 11人曾為帕運國手

為倡議運動平權及推廣全民健康運動，中華郵政公司舉辦「郵政壽險盃全國身心障礙桌球賽」，累計有2493位選手參與比賽，其中更...

表彰觀光產業從業人員 第2屆「台灣觀光金獎」開放報名

為表彰觀光產業從業人員，觀光署升格後打造「台灣觀光金獎」，第2屆甄選活動即日起至10月15日受理各界推薦報名。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。