國籍航空首推雲端跑 華航「世界之最」線上馬拉松創新起跑

首屆「華航馬拉松」星光夜跑即將於 10 月 12 日盛大開跑！為擴大推廣全民健康生活及賽事暖身，華航率先國內航空業推出「世界之最雲端馬拉松」線上活動，即日起至 10 月 11 日使用手機 App 上傳日常跑步紀錄資料，一起挑戰全球最創新、最壯觀、最文藝、最具慈善性及最大規模的五個特色馬拉松，完成任務就有機會抽機票。

華航世界之最雲端跑線上活動，將全球五個特色馬拉松以闖關遊戲的概念呈現，囊括「最新」零塑膠永續概念的帛琉馬拉松、「最壯觀」的東京富士五湖超級馬拉松、「最文藝」具歷史古城風情的布拉格馬拉松、「最具公益慈善性」的倫敦馬拉松及「最大規模」的紐約馬拉松，以台北飛往五大馬拉松航點的飛行哩程數設計關卡，民眾只要透過 Garmin、MapMyRun 及 Strava 等常見的跑步紀錄 App，完成綁定且上傳資料，即可累計跑步公里數或天數，獲得抽獎票數，達成指定任務就可以抽帛琉、東京、布拉格、倫敦及紐約經濟艙來回機票；分享活動於個人社群平台還有機會獲得功能與時尚兼具的裝備後背包，跑得越多中獎機率越高，歡迎全民共襄盛舉報名，一同解鎖世界之最雲端馬拉松。

「華航馬拉松」星光夜跑結合音樂與市集，打造運動嘉年華嶄新風格，近萬人將於 10 月 12 日在台北大佳河濱公園熱鬧開跑。華航也鼓勵員工重視健康生活，維持日常運動習慣，於企業內部舉辦「熱血路跑」訓練營，邀請經驗豐富的專業教練，親臨華航園區指導正確跑步觀念及姿勢，近百名員工熱情參與，並為參加實體賽事前奠定良好基礎，用跑步改變人生，跑出健康新生活。

華航深耕企業永續，透過實際行動發揮正面影響力，持續推動各項 ESG （環境保護、社會責任和公司治理）作為，重視台灣體育發展，長期贊助台灣本土球隊及體育選手，培養體壇新秀；定期舉辦公益運動營，拋磚引玉培植學童體能發展；倡議健康運動生活，今年首度舉辦華航馬拉松，擴大落實企業永續發展的願景與責任，以全民運動回饋社會。