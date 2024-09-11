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新北小企業職安設備補助年僅270萬 民代批評杯水車薪

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市每年僅編列270萬元用在協助轄內雇用勞工50人以下事業單位或自營作業者改善機械、器具或設備，防止職業災害，民代認為補助金額不足。圖／新北市勞檢處提供
新北市每年僅編列270萬元用在協助轄內雇用勞工50人以下事業單位或自營作業者改善機械、器具或設備，防止職業災害，民代認為補助金額不足。圖／新北市勞檢處提供

新北市勞工局目前正編列明年預算草案，其中勞工局針對50人以下中小企業職安設備補助年僅270萬元，面對新北中小企業共約14萬家，議員林秉宥認為270萬元補助杯水車薪，無法真正保障勞工職場安全，勞工局表示補助針對製造業、工廠等單位，補助費用為拋磚引玉讓企業負起維護職安責任。

新北市中小企業包括製造、工廠、服務業等約有14萬家，新北市每年僅編列270萬元用在協助轄內雇用勞工50人以下事業單位或自營作業者改善機械、器具或設備，防止職業災害。

新北市議員林秉有認為，新北市經常傳出工安意外，職安設備每年僅270萬元補助，面對十多萬家中小企業，補助根本杯水車薪，難以起到真正保護勞工作用。

勞檢處對此表示，職安設備補助每年270萬元計畫至今已進行10年，為每年例行性補助。補助至今已有申請832件，補助累計超過2000萬元，帶動事業單位投入安衛改善費用超過4600萬元。

勞檢處說明，補助設備對象主要是發生過職安意外的業者，或從事切割的隔柵、高樓作業的圍欄護具等，避免勞工因職安問題造成傷亡，主要補助對象為製造業及建築業，且補助金額為設備百分之50，雇主也需自行出資。表示補助是獎勵性質，主要是拋磚引玉帶領雇主負擔職安責任。

勞工局

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