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要變盤了？ 建商、房仲業不再「野蠻成長」

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。圖／記者游智文攝影
房市示意圖。圖／記者游智文攝影

住商機構彙整內政部資料發現，6月不動產開發與經營業家數創歷史新高，不過增幅有趨緩的趨勢。大家房屋企研室公關主任賴志昶分析，政府打炒房態勢不明，加上央行緊縮銀根，銀行鬧錢荒，建商、房仲業擴張趨勢因此漸緩。

根據內政部統計，6月不動產開發與經營業家數分別達1萬8,909家、2萬8,965家，均創歷史新高。

賴志昶表示，疫情後房市進入長達5年的大多頭，至今餘溫仍在，相關產業規模急速擴張，若比較2020年6月與2024年6月同期紀錄，不動產開發與經營業家數急速上升，5年來成長分別達17%、22%，成長速度驚人。

不過，觀察統計，兩大不動產業者今年數據與去年同期相比，漲幅僅2.8%、3.2%，前者為5年來次低，後者則創5年年漲幅最低紀錄。

賴志昶認為，受限於土建融限縮等消息，建商購地囤貨受阻，加上工料雙漲等議題難解，日益高漲的營建成本，也讓過去炙熱的開發市場逐漸熄火。

至於不動產經營業方面， 6月雖尚未傳出貸款排隊等消息，但政府自同年3月升息、6月推出「二房限貸令2.0」並升存準率，打房態勢明顯，致使業者放慢擴張速度，不再「野蠻成長」。

住商不動產企研室執行總監徐佳馨表示，不動產相關產業規模續創歷史新高，反應業界對市場仍長線看好，惟不管是不動產開發商或經營業，都呈現「大者恆大」現象，前者起因為營建成本高漲，後者則是各大品牌總部資源日益龐大，不僅是中小品牌業者皆頗為難為，也意味著兩大產業的大型業者未來在作業時將更具優勢。

不動產開發與經營業歷年家數統計。表／住商機構提供
不動產開發與經營業歷年家數統計。表／住商機構提供

內政部 建商

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