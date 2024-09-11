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榮剛營收／8月10.58億元 高毛利產品表現佳

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

榮剛（5009）8月自結合併營收10.58億元，累計今年前八月自結合併營收89.33億元。

榮剛指出，目前一直維持接單滿載，尤其是航太、能源及油氣等高毛利鋼品買氣維持強勁，產品組合佔比表現良好，產能利用率依舊維持在高檔。由於有大量訂單待消化，生產工廠仍以全力出貨為重點，未來營運表現可望繼續延續佳績。

此外，臺灣海洋大學壓鑄技術產業聯盟（DISTA）與榮剛子公司金耘鋼鐵舉辦的「壓鑄模產業應用技術研討會」也於8月底順利結束，研討會中交流模具鋼材料特性及專業製程技術比較、高壓壓鑄市場趨勢及熱處理工藝要求等議題，公司仍持續深耕技術及產品創新，以期建構完整的產業生態圈，引領國內工業自主與產業應用技術優化。

榮剛 營收

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