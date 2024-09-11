沛波營收／8月8.31億元 創歷史同期新高 全年業績有望挑戰新高
沛波（6248）8月自結營收8.31億元，較去年同期增加64.29%，月增3.74%；累計今年前八月自結營收為61.90億元，年增18.66%。
沛波總經理黃霈櫻表示，8月營收年、月雙增表現，主要受惠於全台營建業鋼筋需求穩健及鋼品買賣業績持續挹注，單月營收刷新今年次高紀錄，且單月及累計營收齊創歷史同期新高。
黃霈櫻表示，儘管鋼價反彈仍需持續觀察，但隨著產業傳統旺季的來臨，鋼市需求回升預期將有助於支撐鋼價。此外，國內建築用鋼需求穩定，沛波預期全年業績有望挑戰歷史新高。
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