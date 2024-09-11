沛波營收／8月8.31億元 創歷史同期新高 全年業績有望挑戰新高

日本最大二手電商市集「Mercari」（美露可利）日前宣布插旗台灣，被譽為日本最大的線上挖寶聖地，從寶可夢、吉伊卡哇周邊商品再到精品包，通通都找得到，累計上架商品數超過30億件。Mercari是如何成為日本...

2024-09-11 07:57