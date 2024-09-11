中鋼董座黃建智專訪／鋼鐵人紓壓 愛聽爵士樂

新任中鋼（2002）董事長黃建智出身業務系統，擁敏銳靈活的思維；外派日本與越南的經歷，更讓他有寬闊的國際視野。

他創新不守舊的風格，將成為帶領中鋼在鋼鐵亂世中前進的正能量。

例如，中鋼海外有中馬、越南CSVC及印度三個鋼鐵子公司，長年來都是由中鋼供料八成以上。但黃建智認為，如果海外子廠可以就近取得便宜具競爭力的料源，為什麼要由中鋼大老遠供應呢？光是運費每公噸就多出20美元成本。

黃建智說，海外子公司用中鋼料是基於「血緣關係」，但最終應回歸商業創造獲利的本質，使用母公司料源可以控制在五成左右，讓海外公司有更大的空間才是永續之道。

黃建智的故鄉在雲林，但長年在高雄工作，他勇於接受挑戰，在日文還不是很熟練的情況下，接受外派到日本的工作，結果八年下來成為中鋼的日本通，加深中鋼與日本制鐵、JFE等大鋼廠的友好關係。

前中鋼董事事長翁朝棟前往越南建廠時，看中黃建智的才能，要求其前往越南擔任CSVC的業務副總，協助推廣在越南的業務，黃建智毫不遲疑的接受任務。

後來翁朝棟順利的在越南一片沼澤地蓋出現代化鋼廠，頂著戰功回國，接任中鋼總經理，再升任董事長，並提拔黃建智任執行副總。如今黃建智跳級升任中鋼董事長，二位中鋼前後任董事長的故事，令許多中鋼人津津樂道。

黃建智說，他在三、四十歲時感受到業務壓力沈重，意外習得聽爵士樂的興趣，在爵士樂的世界中獲得沈靜與力量。

空閒時喜歡一個人騎著自行車，從高雄到屏東三地門，來回長達四、五個小時的路程，既孤獨又充實，沿途感受到大自然美麗的風光，其樂融融。