中鋼董座黃建智專訪／二軸三轉 迎鋼市復甦

中鋼（2002）新任董事長黃建智昨（10）日上任，他接受本報專訪時表示，中鋼短期面臨景氣低迷、中期地緣競爭、長期碳碳中和等多重挑戰，將以「二軸三轉」的策略，帶領中鋼轉型，迎接2025年景氣好轉。

黃建智說，目前中鋼一方面提升精緻鋼材占比，同時在全台灣進行「田野調查」，深入基層探詢各領域高價值用鋼需求，「找客戶、找需求、找資源、找補助、找隱形冠軍」，供應鏈轉型是關鍵，中鋼已經先做，更需要用戶一起配合，目前已完成初步規劃，將於今年底陸續推出各項措施。以下是專訪紀要：

加速升級轉型 訂短中長目標

問：接任中鋼董事長，最優先的施政是什麼？

答：可概分長期、中期與短期目標。長期來說就是碳中和，中期需密切關注未來三到五年地緣競爭，短期是當前鋼鐵景氣低迷的問題。

中鋼規劃完整的「二軸三轉」計劃，二軸就是發展精緻鋼廠及綠能產業，三轉是指要數位轉型、低碳轉型與供應鏈轉型。

中鋼發展精緻鋼廠目標在於提高鋼材附加價值。大陸每年生產10億公噸鋼鐵，換個算法更深刻，大陸鋼鐵生產一星期，台灣要做一整年，所以絕不能硬碰硬，要跑快一點。

中鋼當前精緻鋼材占比約10%，希望五年後可達20%，但中鋼的精緻鋼材產出後要有人用，所以需要用戶積極參與。

鋼鐵產業20多年來一直在談升級轉型，結果是轉移到國外的很多，真正轉型的很少。轉型需要資金、技術與人才，但最重要的是負責人有沒有決心，加上很多鋼廠二代、三代不願接班，無法提升價值，就沒辦法提高價格。

黃建智小檔案

問：中鋼有新的做法？

答：首先，中鋼全面評估台灣用鋼產業結構，鎖定汽車、扣件、手工具、馬達、鋼結構等成立五大研發聯盟，找客戶、找需求、找資源、找補助，以田野調查的模式，把隱形冠軍找出來，甚至海外客戶也不放過，銜接外移鋼廠的供料系統。例如在越南接洽中鋼CSVC供應料源，或由轉投資事業河靜供應給台商。

再例如，著眼於電動車是未來發展趨勢，中鋼特別新增電磁鋼片產能，可供電動車馬達使用，電動車價格高，對鋼材價格的吸收能力強，就不會陷入低價競爭困局。

我們積極拓展海外客戶，像是歐洲幾個大的車廠，都是我們客戶。中鋼對精緻鋼材有嚴密定義，需符合高附加價值，高技術含量以及高產業效果，也就是會帶出新產業，讓小樹長成大樹，精緻鋼材的產業鏈就可永續擴展。

此外，緊扣社會產業發展脈動是新的方向。除了電動車外，包括無人機、國防自主雲豹甲車甚至低軌衛星等，都可能有精緻鋼材的機會，只要有一支鋼管或一個零件能創造新的價值，下游客戶能做，整個產業就可發光，所以才會做田園調查，找資源、找客戶，方方面面都關注到。

中鋼營運概況

開盤價學問大 掌握80/20方針

問：近期市場對中鋼盤價有很多意見，如何解讀？

答：中鋼開盤難度高，如果新盤價大家都說好，那就是開太低了；如果每個人都罵，也是錯的。

近期煤鐵成本降低，中鋼每月會估算，根據成本、國際行情及市場需求訂出對客戶適當的價格，有時客戶不贊同大跌，因為會造成存貨跌價損失，但有時客戶要求降價，因為中鋼客戶的產品別每個都不一樣，口袋深淺不一樣，所以盡力而為，掌握80：20方針，讓80%的客戶滿意。

尤其大陸房市低迷，大量鋼材低價出口造成不公平競爭，扭曲鋼價，因此並非中鋼盤價無法貼近市場，包括越南、泰國、土耳其及巴西等政府都提出貿易救濟措施。

中鋼目前已積極與律師準備相關資料，將對大陸熱軋提出反傾銷控訴，以維護台灣鋼鐵產業發展，讓市場價格秩序回歸正軌。

超前部署 應對地緣競爭

問：你提到中期的挑戰是地緣競爭，是什麼呢？

答：鋼鐵產業的地緣競爭需提前部署。現在大陸粗鋼年產量10億公噸，出口近1億公噸，其中有2,000萬公噸是熱軋，外溢到全世界造成傾銷，是短期面臨的第一波海嘯。

第二波會來自東南亞，依據東南亞鋼鐵協會的統計，預計2026年東南亞將新增7,600萬公噸鋼鐵產能，2030年更擴張到1.5億公噸。即便2026年東南亞只生產五成，也有3,800萬公噸鋼材進到市場，而且都是中低規的扁鋼胚、小鋼胚、熱軋等，這些品項現在都已過剩到處傾銷。

去年東南亞鋼鐵供需大致平衡，生產與銷售各約7,500萬公噸，二年後再倍增，將形成新一波強力海嘯，台灣鋼鐵業面對地緣競爭重大危機，絕不容忽視。

問：鋼市低迷，對第4季產銷營運的看法如何？

答：第3季原本就是傳統淡季，主要保持平穩不虧錢，接下來看第4季展望，首先總體經濟面對美國聯準會的降息有期待，加上進入鋼鐵旺季、氣候也穩定，大陸內捲雖然嚴重，但受到產量平控制約，到後面的月分對產量控制會更嚴格，這些都有利鋼市發展。

另方面，IMF以及世界鋼協WSA都預測，明年經濟會比今年成長，理性的數據如此呈現，但市場玩家很多不理性，整體觀察2025年鋼市多頭氣氛有機會出現。

問：如何面對碳中和以及節能減碳的議題？

答：認同前經濟部次長曾文生的觀點，那就是「接軌國際」，只要對標歐洲與日本等發達國家的標準就是高標準，不必與眾不同。

但中鋼自己則嚴格要求做好節能減碳，因為中鋼碳排降低，下游用戶的出口競爭力就會提高，整個台灣經濟即可受惠。

問：中鋼現有六座高爐以及電爐，面對鋼市變化，生產線結構是否有變化？

答：目前1號高爐將在2030年需要大修，預估要投資60至70億元經費，由於高爐生產每公噸鋼排碳2.2公噸，但電爐只要0.4公噸，曾經有興建電爐的想法，但由於電爐生產不確定因素高，以及能否生產高品級鋼材等問題都需要釐清，如果花了200億至300億元投資新電爐，結果只能生產中低規鋼材，如此是否划算？都是要仔細思考的問題。