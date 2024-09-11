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中鋼新領導團隊就位

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

中鋼（2002）昨（10）日召開董事會，推選執行副總黃建智為新任董事長，另外，正式任命新總經理陳守道、執行副總鄭際昭，宣告中鋼新領導團隊正式就位。

中鋼新任董座黃建智說，中鋼當前管理層的核心成員都是內部升遷上來，出身部門不一樣，呈現多元組合，也代表多元意見與聲音，透過內部充分討論，為中鋼開創新局。

中鋼昨日召開第18屆董事會第14次會議，通過董事長選舉案，原任董事長翁朝棟退休，董事會推選執行副總經理黃建智擔任董事長。

代理董事長、總經理王錫欽也在昨日卸任，職缺由生產副總經理陳守道升任；執行副總經理職務由技術副總經理鄭際昭升任。根據知情人士透露，王錫欽堅持維護卸任中鋼董事長的「裸退」傳統，未如先前外傳的續任子公司中能發電董事長。

工程副總陳瑞騰另有任用，職缺由前生產助理副總經理、現任中鴻鋼鐵股份有限公司董事長曾貴松升任。生產副總陳守道升任總經理，所遺職缺由生產助理副總周文賢升任。

中鋼 董事長

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