豐邑攜社區舉辦中秋慈善活動 助低收弱勢長者過佳節

中秋節即將來臨，豐邑機構秉持「愛與分享」的初心，攜手台中市東區東英里社區居民舉辦中秋烤肉活動，並請鄰里長邀請鄰近的低收入戶及弱勢長者一同參加，贈送月餅，將節日的溫情送到他們手中與心裡。

豐邑機構表示，這場活動不僅營造歡樂的節日氛圍，將真摯的愛傳遞到每一個角落，更在歡笑中拉近彼此的距離。

豐邑機構長期熱衷公益，致力將善良與愛傳播到社會每個需要關懷的地方。在扶弱救助與低碳路跑運動等方面，投入大量人力與資源，並透過豐生活社區實現回饋社會的承諾。像是為響應健康與零碳生活，促進社區居民交流，定期舉辦社區馬拉松及心路基金會路跑活動。

每年更舉辦戶外一日遊活動，帶領社區住戶親近自然，鼓勵住戶維持健康與活力，讓他們積極參與社區活動，提升自信與幸福感。豐邑機構也定期響應家扶中心的愛物捐贈活動，並不定期攜手社福團體，提供物資給弱勢團體，為有需要的家庭送上溫暖與幫助。

豐邑機構重視每位住戶的健康、體恤辛苦的第一線防疫人員，日前疫情三級警戒期間，為前線的醫護人員加油打氣，自發性認購500杯咖啡，分送給中山醫院、林新醫院及台中市政府防疫等前線單位，除慰勞第一線抗疫英雄，也希望拋磚引玉，邀請更多人參與，分送溫暖，共同抗疫。

另外，豐生活也與台中市政府衛生所合作，至社區為居民施打疫苗，減緩居民於疫情期間的恐慌感與不安，展現其對社區健康的關懷。

為守護長者健康，豐邑「大砌四方」社區亦佈建社區照顧關懷據點，成為全國第一個由公寓大廈管理委員會成立的據點。長者們自發性參與社區活動與課程，不僅學習到新知更投入才藝活動，社區教室變成溫暖的充電站。

在文化藝術推廣部分，「豐藝館」秉持藝術推廣、社區營造與回饋的理念，定期攜手社福與政府單位舉辦藝文展覽，並透過藝術陪伴等活動，讓藝術走入社區生活，追求真、善、美，豐富居民的精神體驗。