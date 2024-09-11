機械設備出口重返成長

台灣機械公會昨（10）日發布機械設備8月出口值27.59億美元，月增12.3%、年增7.5%。整體機械出口回復正成長，顯示全球景氣有復甦跡象，其中AI及半導體產業熱度不減，是帶動設備出口持續成長的兩顆引擎。

機械公會統計，今年前八月機械設備出口值累計達193.92億美元，較去年同期減少0.9%，以新台幣計價約6,211.75億元、年增3.2%；其中8月出口以新台幣計約899.14億元、年增10.7%。

今年前八月機械出口值前三大，依序為電子設備32.65億美元、占比16.8%，較去年同期成長6.6%；檢量測設備31.69億美元、占比16.3%，較去年同期成長3.4%；工具機14.64億美元、占比7.5%，較去年同期減少16.3%。

前八月機械出口國前三大，美國47.65億美元、占比24.6%；中國大陸45.38億美元、占比23.4%；日本14.05億美元、占比7.2%。

台灣機械公會理事長莊大立表示，台灣電子設備出口持續成長，依上周台灣國際半導體展中專家預測，明年將會有明顯的增長，有利台灣電子設備成長動能。

工具機產業部分，8月出口2.09億美元，月增17.4%，年減10.5%，顯示出口仍面臨壓力，匯率與地緣政治衝突持續影響工具機出口。

近期亞幣仍維持貶值趨勢情況下，匯率波動對台灣機械在外銷訂單競爭上的影響需持續觀察。