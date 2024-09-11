製造業Q2增購固定資產轉正 金額逾4,800億 終結連五黑

經濟部統計處昨（10）日表示，今年第2季製造業國內固定資產增購達4,822億元，季增44.1%，年增13.1%，結束連五季負成長。其中電子零組件業增購最多、電力設備及配備業增幅最大，反映出半導體、綠能、電力等產業投資信心大增。

經濟部統計處分析，半導體廠加速推進先進製程及擴充高階封裝產能，另外，綠能及電力系統改善工程持續推展，帶動相關電力設備廠擴增產能，推升第2季製造業增購固定資產由黑翻紅。

經濟部統計，依照固定資產型態區分，今年第2季以機械及雜項設備增購占80.1%最多，年增15.7%；其次為房屋及營建工程占19.1%，年增2.7%。

就行業別觀察，電子零組件業第2季固定資產增購3,276億元，占製造業的67.9%，居各業之冠，年增26.3%，主因半導體廠商因應AI商機與新興科技等應用的強勁需求，加速擴充先進製程與高階封測產能。

電力設備及配備業增購112億元，年增73.5%，則是所有業別中成長幅度最大，主要是因應綠能、強韌電網需求，以及電力系統改善工程等，相關電池及電力設備廠商擴增產能所致。

此外，基本金屬業和機械設備業第2季固定資產增購也都呈成長態勢，惟化學材料及肥料業、石油及煤製品業、金屬製品業、電腦電子產品及光學製品業則是呈現年減。

營收方面，在人工智慧（AI）、高效能運算及雲端服務商機持續拓展挹注下，今年第2季製造業營業收入（含海外生產之收入）8兆302億元，季增8.9%，年增8.1%，結束連續六季負成長。

統計處表示，半導體供應鏈為維持技術領先優勢，持續擴充高階產能，以及全球終端商品需求改善，有利帶動企業投資意願回升，加上淨零轉型及產業自動化、數位化投資趨勢延續，均可望挹注我國製造業投資動能，不過，全球經濟成長表現持續受到主要國家利率政策發展、美中科技爭端以及地緣政治風險等不確定因素干擾，仍須持續關注並審慎因應。