萬海8月營收年增1.2倍 將迎出貨潮
萬海航運（2615）昨（10）日公布8月合併營收194億元，年增126.4%；累計營收1,052.9億元，年增57.5%。萬海認為，8月運價雖回檔修正，大陸十一長假需求即將出籠，預期會出現一波出貨潮。
萬海表示，受到部分航線運價修正及整體貨量增加，8月營收較上月呈現略減，但較去年同期有顯著增加。展望第3季，傳統假期備貨需求下，預期貨量持續增長，公司將檢視航線效益及客戶需求，適時調整船舶調度優化經營成效。
法人分析，亞洲-美西線高運價吸引小型船舶及季節性加班船運力投入市場，造成8月運價回落10%-20%，萬海8月營收呈現月減3.4%，整體營運仍維持熱絡，第4季是萬海近洋線傳統旺季，全年業績表現看俏。
物流業者分析，大陸黃金周假期在即，市場需求有望在9月中旬後陸續出籠，上海集裝箱運價指數及四大運價有望止跌反彈；同時，美國國際碼頭工人協會9月4日在新澤西州召開工資標準會議，並審查工會向美國海事聯盟（USMX）提出的主合約要求，如未能達成新協議，罷工真的發生，造成的港口壅塞、船班延誤，對於運力吸收有正面挹注。
隨著通膨問題減緩，全球經濟貿易量將持續增溫，市場貨量也會跟著增加；今年亞洲到歐洲因為紅海事件全球大繞道，造成全球轉口櫃混亂，目前紅海危機沒有解決，明年市場供需變化還有很多變數。
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