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星宇明年重心放在美國線
星宇航空（2646）董事長張國煒昨（10）日表示，明年營運重心將放在美國線，全面增加美國線航班並增開新航點，東西兩岸都會部署。外界預期，明年可能是星宇營運拓展動作較大的一年。
星宇航空昨與國際腕表品牌百年靈宣布攜手打造三款聯名腕表，張國煒會後受訪時表示，星宇航空明年布局重點在美國，會繼續擴大展點，包括洛杉磯、西雅圖都會增班，其中，西雅圖會陸續加到每日多一班，同時也在評估新航點，明年布局重心應該都在美國。
考慮哪些新航點？張國煒笑說，現在若講出哪些航點，競爭對手就會有動作，美國主要航點都有在考慮，包括紐約是一定要去，當然也有考慮達拉斯、休士頓也都在評估，其實各航線都有在看。
星宇航空近期廣招人力訓練，張國煒分析，星宇航空會引進空巴全新機種，因此需要較多飛行員訓練。
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