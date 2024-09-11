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航空四雄8月營收高飛 第4季營運展望有信心
航空四雄8月營收昨（10）日全數出爐，表現出色，長榮航（2618）連三個月創新高，華航、星宇航則寫歷年同期新高，台灣虎航也有史上第三高的佳績。
航空業內指出，9月開始有返校潮、10月日本賞楓旺季需求開跑，第4季還是傳統航空貨運旺季，對於第4季營運展望一樣有信心。
長榮航8月營收199.27億元，年增9.6%，自6月起連三個月創歷史新高紀錄；其中，客運營收達129.82億元、貨運營收達47.34億元。
長榮航空表示，8月延續暑假傳統旺季需求，整體載客率近九成。
華航8月合併營收為177.46億元，為歷年同期最高，年增8.9%，其中客運收入111.93億元，年增3.5%，主因旅運市場需求持續活絡；累計前八月合併營收約1,349.72億元，年增10%。
8月延續7月暑期旅運需求，華航全線載客率維持八成以上水準，展望9月及10月客運市場表現，準備迎秋季民眾出遊潮，中秋連假日本航線訂位需求早就湧現，東京、大阪、名古屋、高松、沖繩、福岡等航線載客率皆達95%以上，9月整體訂位也持續增加。
星宇航空8月總營收為33.09億元，年增60%，僅次於7月的客運最大旺月；其中，8月客運營收28.4億元，年增57%。
雖然暑期旺季即將進入尾聲，旅運市場受開學潮驅動，載客率仍維持八成以上，業績穩健。
台灣虎航方面8月全面增班達20%，單月營收15.31億元，年增23.6%；累計前八月航班增幅約40%，營收達113.73億元，年增43%，台灣虎航也將於今年第4季上市掛牌。
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