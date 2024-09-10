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材料-KY看好絲束成長動能 今年擴充產能至2400噸

中央社／ 台北10日電

材料-KY董事長王克璋今天表示，東南亞設絲束新廠，與合資方簽保密協議，所以暫時不公布進度，但看好醋酸纖維長絲市場處於上升階段。

台灣證券交易所今天舉行上市公司業績發表會，王克璋指出，8月將現有絲束廠的720噸產能擴增至1200噸，11月時還會再擴增1200噸，今年產能將達2400噸，明、後年持續有擴增計畫。

王克璋強調，身為亞洲唯一醋酸纖維長絲供應商，希望補滿亞洲市場的整個空白，未來幾年醋酸纖維長絲占營收達30%。

他說，國際化工大廠的醋酸纖維長絲在中國熱銷，紹興、杭州、廣東等地經銷商都在搶醋酸纖維長絲，縱使供不應求，也要做到能拿多少算多少，所以這是一個上升型的產業，不只用於香菸濾嘴材料，連環保衣服材料也相當熱門。

王克璋解釋，醋酸纖維長絲製程不排放酸鹼廢水，做成衣服布料，與蠶絲質感幾乎沒兩樣，但真的絲綢衣物很難收納，再拿出衣物時也不易維持平整。不過，醋酸纖維長絲做成衣服，有先天的柔軟滑爽，有絲綢的光澤，卻很好打理、洗滌，可做女性套裝、大衣，甚至西裝，奢侈品材料。

另外，醋酸纖維長絲因可橫向撕開，當護士為傷患綁繃帶時調整，或是電工撕絕緣膠帶，只要採取醋酸纖維長絲製成的繃帶、絕緣膠帶就相當順手。

至於東南亞設絲束新廠，材料-KY與合資方簽保密協議，所以不便公布細節。

東南亞 營收

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